JD Vance concorda que as avós criarem filhos é o propósito das mulheres na pós-menopausa

JD Vance parece ter a opinião de que as mulheres que são velhas demais para ter filhos existem nesta Terra apenas para ajudar as gerações mais jovens a cuidar de deles crianças.

Donald TrumpO companheiro de chapa concordou com esse sentimento básico durante uma aparição em abril de 2020 no podcast “The Portal”, quando o apresentador Eric Weinstein afirmou que as avós que criam os netos são “todo o propósito da mulher na pós-menopausa”.