JD Vance diz que Kamala Harris pode ‘ir para o inferno’ durante discurso inflamado

JD Vance está seguindo Donald Trump‘é líder e está culpando Kamala Harris pelas vidas perdidas durante a retirada dos EUA do Afeganistão… acusando o vice-presidente de estar “adormecido ao volante”.

O senador de Ohio criticou a forma como o governo Biden lidou com a saída do Afeganistão enquanto discursava em Erie, Pensilvânia, na quarta-feira … aparentemente atribuindo a culpa a Joe Bidenvice-presidente, que agora está concorrendo à presidência.

Vance apontou o dedo para Harris depois que ele foi questionado sobre um incidente no Cemitério Nacional de Arlington, onde dois funcionários da campanha de Trump supostamente entraram em uma briga com um funcionário do cemitério durante a visita do ex-prez na segunda-feira, que tinha como objetivo homenagear as vítimas.





O incidente de segunda-feira ocorreu no terceiro aniversário do ataque ao aeroporto de Cabul, onde 13 militares perderam a vida. Dois membros da equipe de campanha teriam discutido e afastado um funcionário do cemitério em um desentendimento sobre fotografia não autorizada.

O incidente de Arlington foi “muito triste”, mas “não é surpreendente vindo da equipe de Trump”, disse um porta-voz da campanha de Harris.

Vance minimizou o incidente e, em vez disso, atacou Harris.

Vance disse no evento de quarta-feira: “Ela quer gritar com Donald Trump porque ele apareceu? Ela pode ir para o inferno.”

Três anos desde o atentado bombista no Aeroporto de Cabul em Abbey Gate. 13 militares dos EUA e mais de 100 aliados afegãos foram mortos. O presidente Trump deposita uma coroa de flores em sua homenagem. pic.twitter.com/D5uOhfnGQ3 — 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) 26 de agosto de 2024

Ele observou a retirada do Afeganistão… “Eles morreram porque Kamala Harris se recusou a fazer seu trabalho, e não houve uma única investigação ou um único disparo. Veja, às vezes erros acontecem. Essa é apenas a natureza do governo, a natureza do serviço militar, mas ver esses 13 americanos perderem a vida e não despedirem uma única pessoa é vergonhoso.”

Trump expressou sentimentos semelhantes contra Harris esta semana, criticando seu apoio à forma como Biden lidou com a retirada do Afeganistão.

Ao discursar na segunda-feira à Associação da Guarda Nacional dos Estados Unidos, 45 disseram que Harris e Biden eram os culpados pela “humilhação no Afeganistão”, que, segundo eles, “desencadeou o colapso da credibilidade e do respeito americano em todo o mundo”.