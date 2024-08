Jelly Roll Chokeslams Austin Theory no WWE SummerSlam

Se Rolinho de gelatina Se você quiser deixar sua carreira musical para trás, ele tem futuro no wrestling… porque o cantor executou um chokeslam épico no WWE SummerSlam!!

O cantor “Liar” – que foi o artista musical convidado para o evento de sábado à noite no Cleveland Browns Stadium – enfrentou o tag team A-Town Down Under … depois Teoria de Austin dar Grayson Waller destruiu a torcida da casa e citou o nome de JR no processo.

Mas, para surpresa da dupla, o artista de 39 anos não aceitou a zombaria levianamente… quando entrou no ringue por trás e bateu nos dois caras com uma cadeira de aço.

JR recebeu grandes apoios de The Miz e R-Truth, que estavam no processo de anunciar o evento principal antes do caos estourar.

JR ainda não terminou … quando agarrou Theory pela garganta, ergueu-o vários metros no ar e bateu-o na tela.

Para completar a surra, Roll, Miz e R-Truth prestaram homenagem a John Cena executando o Five Knuckle Shuffle da lenda e deixando cair todo o seu corpo no tapete.

A multidão perdeu a cabeça, e assim que JR se levantou (com a ajuda de Miz e R-Truth)… ele se juntou a nós para comemorar um trabalho bem feito.

Roll foi às redes sociais após o fim da noite… agradecendo à WWE por ajudá-lo a viver um sonho de infância.

Ele não foi o único grande nome presente… como Metralhadora Kelly também apareceu para Logan Paulocontra LA Knight – e até emprestou a ele um par de socos ingleses durante a ação.

Mas não foi o suficiente para ajudar o Maverick a manter o Campeonato dos Estados Unidos… já que Knight encerrou sua corrida pelo título de 273 dias.