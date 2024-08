Jenna Ortega excluiu conta do Twitter por meio de imagens NSFW AI dela mesma

Há uma razão simples que você não encontrará Jenna Ortega no X / Twitter … A IA gerou imagens sexuais dela mesma, forçou-a a fugir da plataforma de mídia social e a irritou com a tecnologia.

Jenna, que agora tem 21 anos, diz que o ataque visual começou anos atrás, quando ela era adolescente, e foi incentivada a entrar no Twitter para aumentar seu perfil como atriz – mas imediatamente se tornou um pesadelo.

Ela disse A Entrevista podcast, “Eu odeio IA. Eu gostei de ter 14 anos e criar uma conta no Twitter porque deveria e ver conteúdo sujo editado meu quando criança? Não. É assustador. É corrupto. É errado.”

Como se isso não bastasse, a estrela de “Beetlejuice Beetlejuice” diz que abriu seu primeiro DM quando tinha apenas 12 anos, e era “uma foto não solicitada dos órgãos genitais de um homem, e isso foi apenas o começo do que estava por vir”. .”

A reclamação de Jenna com a inteligência artificial está se tornando comum – no início deste ano Taylor Swift teve que lidar com uma enxurrada de imagens pornográficas geradas por IA de si mesma. Ela finalmente os limpou de X.