Jennifer Garner ainda namora John Miller, não volta com o ex Ben Affleck

Jennifer Garner NÃO vai voltar com o ex-marido Ben Affleck após o divórcio dele … ela está feliz em um relacionamento com o namorado João Miller apesar de relatos em contrário.

Ben e Jen são co-pais de estrelas do rock, no entanto… e eles acabaram de abandonar a filha Violeta partiremos em Yale esta semana, voando juntos de volta para Hollywood em um jato particular.

Na verdade, Ben estava todo sorrisos ao descer do jato na quarta-feira… no dia seguinte J Lo pediu o divórcio depois de um acúmulo de meses. Parece que Ben está muito animado com a vida, apesar da turbulência no relacionamento.