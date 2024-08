Jennifer Lopez e Ben Affleck fotografados no dia da separação

Nos documentos apresentados por J Lo no segundo aniversário de seu luxuoso casamento georgiano ela listou a data da separação como 26 de abril de 2024 – um dia em que os fotógrafos flagraram as duas estrelas e pareciam um pouco desgastadas.

Ben, por outro lado, foi para uma sessão noturna em seu escritório em Beverly Hills… então, os dois nem estavam no mesmo lado do país quando aparentemente decidiram se separar.

Alguns dias depois, as fotos mostraram Ben mastigando Jack in the Box em seu carro… um pouco de comida reconfortante durante um período difícil para a estrela de cinema.

Além disso, os dois não resolveram todos os seus problemas financeiros… então, este é realmente apenas o começo do fim quando se trata desse drama de divórcio – especialmente com seus Casa de US$ 68 milhões ainda no mercado.