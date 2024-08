Jennifer Lopez e Ben Affleck não se falam, o divórcio avança lentamente

As coisas não são amigáveis ​​entre Jennifer Lopez dar Ben Affleck … as linhas de comunicação estão fechadas e está dificultando a elaboração de um acordo de divórcio.

Nossas fontes dizem que J Lo e Ben NÃO contrataram advogados e, em vez disso, estão fazendo com que tudo passe por seus respectivos gerentes de negócios, que estão tentando descobrir as finanças por trás do divórcio… mas é complicado porque os diretores não estão conversando.

TMZ divulgou as histórias … a propriedade do casal distante em Bev Hills é no mercado por US$ 68 milhões e Ben acabou de fechar sozinho em sua mansão de US$ 20,5 milhões em Brentwood, enquanto Jen continua em busca de uma casa própria.