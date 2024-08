Jennifer Lopez muda o anel de noivado para a mão direita enquanto o divórcio de Ben Affleck se aproxima

Jennifer Lopez pode estar brigando com Ben Affleck – mas ela continua casada com seu anel de noivado … trocando-o para o lado oposto de seu corpo.

A cantora e compositora saiu em Nova York na quinta-feira no “Cats: The Jellicle Ball”… e os fãs mais atentos perceberão que ela ainda está com seu grande e velho anel de rock verde – mas na mão errada!

Confira as fotos … J Lo está usando um vestido com estampa floral e uma bolsa vermelha – e lá está a enorme e brilhante faixa com a pedra preciosa esmeralda gigante empoleirada em seu dedo anelar direito … que é o anel para o qual Ben deu a ela Faz a pergunta.

Ela não respondeu a perguntas na rua sobre suas lutas conjugais com BA… mas as ações falam mais alto que as palavras – e esta parece estar telegrafando algo muito claro.

Nós lhe dissemos que Jen e Ben têm consistentemente usaram seus anéis Apesar de nossas reportagens, eles estão se divorciando … mas geralmente os mantêm sob controle. Agora, J Lo está invertendo o roteiro – ou pelo menos o anel – marcando outro mau sinal para o casal.

Obviamente, o que está escrito na parede com este aqui… a dupla já tem listado publicamente sua mansão de US$ 68 milhões em Beverly Hills – e, Ben já comprou uma mansão de US$ 20 milhões em Pacific Palisades depois de tirar suas coisas da casa compartilhada.

Além disso, Ben fechou a casa no aniversário de Jen… que parece que os dois passaram separados – o que não é um bom sinal para um casal com apenas dois anos de casamento.



