Jennifer Lopez Ringless enquanto visitava a mansão de US $ 68 milhões em Los Angeles com a mãe

Jennifer Lopez voltou para Los Angeles depois de sua fuga de verão nos Hamptons… e em vez de consertar as cercas com Ben Affleck ela está canalizando sua energia para olhar para imóveis.

A cantora apareceu sem anel com a filha Mamãe para conferir um apartamento matador de US$ 68 milhões em Bev Hills no fim de semana – mesmo que ela esteja tentando vender seu próprio apartamento conjugal de US$ 68 milhões na mesma área por cerca de um mês.