Jennifer Lopez surpreende na primeira aparição desde a separação de Ben Affleck

A cantora e compositora saiu em Los Angeles na sexta-feira vestindo uma blusa branca justa, recortada no peito e um par de jeans … complementando com um Fort Knox em ouro e joias nas mãos.

Curiosamente, J Lo ainda está usando um anel naquele dedo… embora não seja aquele com a enorme joia verde Ben Affleck devolveu-a quando se casaram.

Resumindo, J Lo parece ótimo para alguém que está passando por um divórcio complicado… como dissemos a você, ela entrou sem advogado no início deste mês citando diferenças irreconciliáveis.

O pedido marcou o fim de alguns meses tumultuados para o casal … que começou a ouvir rumores de divisão no início de maio, quando Ben saiu de seu lar conjugal.

Eles foram vistos juntos periodicamente ao longo dos meses seguintes, participando de eventos com seus filhos e mantendo as coisas amigáveis… mas, a escrita estava claramente na parede quando eles listou seus Beverly Hills casa por US$ 68 milhões.