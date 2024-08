Jeremy, irmão de Ariana Madix, é preso por possuir uma montanha de maconha

Ariana Madixirmão Jeremias está com grandes problemas com a lei… a polícia diz que ele e um cúmplice foram presos com malas cheias de mais de 45 quilos de maconha.

De acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ… Jeremy Madix – que apareceu em “Vanderpump Rules” com sua famosa irmã – e Jonas Ahad estavam programados para embarcar em um voo em 16 de fevereiro para Frankfurt, Alemanha, do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida.

Mas os caras nunca passaram pelo posto de segurança. Os documentos dizem que os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras revistaram as três malas da dupla – duas das quais pertenciam a Madix – e estavam carregadas com maconha. Na verdade, a polícia diz que as malas de Madix continham um total de 64 sacos de maconha pesando impressionantes 76 quilos.

Na mala de Ahad, os policiais dizem ter descoberto 31 sacos de maconha pesando 37 quilos.

Quando os detetives tentaram interrogar os dois, Madix e Ahad se recusaram a conversar sem a presença de seus advogados, dizem os documentos.

Estranhamente, os dois homens não foram presos no local em fevereiro – e estamos tentando descobrir o porquê junto ao Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

No entanto, acabaram por ser autuados com base em mandados de detenção e acusados ​​de crime de tráfico de cannabis. Ahad foi preso em maio e Madix foi levado sob custódia na última terça-feira.