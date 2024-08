Jerry Jones – Cowboys e CeeDee Lamb tendo ‘conversas promissoras’

OXNARD, Califórnia — Enquanto a resistência do wide receiver CeeDee Lamb, do Dallas Cowboys, continua, o proprietário e gerente geral Jerry Jones disse na terça-feira que os times estão tendo “conversas promissoras” sobre uma extensão de contrato.

O que isso significa não está totalmente claro porque as negociações ocorreram em momentos diferentes durante o training camp sem uma resolução. O dia de abertura contra o Cleveland Browns é 18 de setembro.

Questionado se ele está otimista de que haverá um acordo, Jones disse: “Bem, acho que estou e quando digo isso, não parece muito promissor. O fato é que acredito que nos uniremos. Não quero falar por ele. É isso que estou tentando não fazer. Mas não teríamos oferecido a ele o que oferecemos se não quiséssemos que ele estivesse aqui.”

O wide receiver do Minnesota Vikings Justin Jefferson é o wide receiver mais bem pago, com US$ 35 milhões por temporada. Os Cowboys fizeram uma oferta para tornar Lamb o segundo mais bem pago, disseram fontes à ESPN, mas isso não fechou a lacuna.

Jones disse que seu nível de preocupação não aumentou quanto mais tempo Lamb ficou ausente.

“Não quero ser insensível com nossos fãs ou com CeeDee, mas estamos em boa forma lá e estamos tendo conversas promissoras”, disse Jones. “Você diz: ‘Bem, por que você continua falando? Por que você não faz alguma coisa?’ Novamente, como em qualquer coisa, leva vocês dois lá ao mesmo tempo.

“Mas acredito que tem a quantidade certa de tudo — ênfase, importância — para todos os envolvidos aqui e veremos como será.”

Jones disse que as negociações também continuam com o quarterback Dak Prescott.

“Uma das coisas que eu gostaria que os fãs realmente entendessem é que nove em cada dez vezes, essas são coisas existentes. [contracts] que você tem em vigor”, disse Jones. “E você deve ser capaz de operar sob eles, mas nós temos isso agora na NFL, outros times estão lidando com isso também, onde com o tempo restante no contrato você ainda pode ter uma discussão de contrato.

“É isso que estamos fazendo. Mas nenhum de nós, jogadores ou times, quer que isso prejudique a preparação ou a probabilidade de jogar no seu melhor dia de abertura.”