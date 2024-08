Jerry Jones, do Cowboys, diz que não há urgência na extensão de CeeDee Lamb

OXNARD, Califórnia — Enquanto CeeDee Lamb continua resistindo, o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, disse após o time realizar um treino conjunto com o Los Angeles Rams que ele “não tem senso de urgência” em conseguir uma extensão de contrato para o wide receiver.

Lamb está entrando no último ano de um acordo programado para pagar a ele US$ 17,99 milhões nesta temporada e não se apresentou ao training camp enquanto procura um novo contrato que o tornaria um dos recebedores mais bem pagos da NFL. Os Cowboys colocaram Lamb na lista de reserva/não se apresentou no início da semana para adicionar uma vaga no elenco durante o training camp.

Quando perguntado se ele consegue imaginar a abertura da temporada chegando e Lamb não estando pronto para ir, Jones disse: “Bem, eu não sei sobre isso, mas sei que estamos fazendo um ótimo trabalho, fazendo um progresso real e não acho que vamos perder um passo onde estamos agora.”

Lamb retuitou a citação nas redes sociais, dizendo “risos”.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Jones então disse “não” quando lhe perguntaram se ele sentia uma sensação de urgência e, quando perguntado por que, ele respondeu entre risadas: “Não sei por que disse isso”.

“Não sei”, disse Jones. “Não tenho senso de urgência em fazer isso. Coloque qualquer motivo que quiser. Eu estava no Nobu há dois dias. Dê isso como motivo. O que você quiser colocar aí.”

Em junho, o Minnesota Vikings assinou com o wide receiver Justin Jefferson um acordo de quatro anos, US$ 140 milhões, que incluía US$ 110 milhões garantidos. A média de US$ 35 milhões por ano de Jefferson fez dele o não quarterback mais bem pago da NFL.

Lamb pulou o minicamp obrigatório dos Cowboys em junho, levando a multas totalizando aproximadamente US$ 100.000, embora elas possam ser rescindidas pelo time. Lamb está sendo multado em US$ 50.000 por cada dia que ele perdeu durante o training camp, o que não pode ser rescindido.

“Bem, não espero não ter CeeDee Lamb, mas este acampamento deu… oportunidades para as pessoas que mais precisam”, disse Jones. “E essas são as que não são comprovadas como CeeDee. Então é um ótimo plano ver seu corpo de recepção e desenvolver um corpo de recepção dos novatos.”

Em 17 jogos na temporada passada, Lamb teve 135 recepções para 1.749 jardas recebidas, ambos recordes da equipe. Suas 135 recepções lideraram a NFL.

Lindsey Thiry, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.