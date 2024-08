Jerry Jones, do Cowboys, vai segurar o WR CeeDee Lamb: ‘Você faz falta’

INGLEWOOD, Califórnia — Três dias depois de dizer que não havia urgência em renovar o contrato do wide receiver All-Pro CeeDee Lamb, o proprietário e gerente geral do Dallas Cowboys, Jerry Jones, adotou um tom diferente no domingo.

“Agora eu entendo completamente a angústia que acontece quando você está ansioso e alguém diz qualquer coisa sobre se você faz falta ou não. Bem, CeeDee, você faz falta, ok?” Jones disse no programa pré-jogo dos Cowboys antes da abertura da pré-temporada contra o Los Angeles Rams. “Mas você não faz falta aqui competindo e isso não coloca nenhuma pressão em nenhum lugar sobre nós.”

Os comentários originais de Jones levantaram suspeitas e até arrancaram um “risos” de Lamb sobre X. Quando perguntado na época se ele tinha urgência em contratar Lamb, Jones rapidamente disse que não.

Por que?

“Não sei por que disse isso”, disse Jones na quinta-feira. “Não sei. Não tenho senso de urgência para fazer isso. Coloque qualquer motivo que quiser. Eu estava no Nobu há dois dias. Dê isso como motivo. O que você quiser colocar aí.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Os Cowboys têm discutido com Lamb sobre uma extensão que o tornaria um dos recebedores mais bem pagos da NFL. O Minnesota Vikings assinou com Justin Jefferson um acordo de quatro anos e US$ 140 milhões que o tornou o não quarterback mais bem pago da NFL.

Lamb enfrenta multas diárias de $ 40.000 e, como perderá o jogo de pré-temporada dos Rams, pode ser multado em quase $ 1 milhão. No entanto, todas as multas ficam a critério da equipe, porque Lamb está em seu contrato de novato, então elas podem ser rescindidas.

Após um jogo de pré-temporada de 2019 contra os Rams, Jones brincou: “Zeke quem?” após uma performance sólida do então novato running back Tony Pollard, enquanto Ezekiel Elliott pulou o campo de treinamento por falta de contrato.

Na semana anterior à temporada, Elliott assinou uma extensão de contrato de seis anos e US$ 90 milhões, o que lhe garantiu US$ 50 milhões.

Mesmo se estivesse no training camp, Lamb não iria jogar na pré-temporada. Mas ele perdeu um tempo valioso de treino com Dak Prescott porque não estava no programa voluntário de offseason do time, nem no minicamp obrigatório de junho.

Os Cowboys abrem a temporada regular em 8 de setembro contra o Cleveland Browns.