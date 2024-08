Jerry Jones: Negociações de contrato de Prescott inalteradas após acordo com Lamb

FRISCO, Texas — Agora que o Dallas Cowboys assinou com o wide receiver CeeDee Lamb um acordo de US$ 136 milhões, onde isso deixa a equipe em suas discussões de contrato com o quarterback Dak Prescott?

“Continuaremos como sempre”, disse o proprietário e gerente geral Jerry Jones na quarta-feira.

Os lados tiveram discussões, mas nada parece próximo no momento. Prescott disse na última semana do training camp em Oxnard, Califórnia, que as conversas estavam indo na direção certa, e ele reiterou que quer permanecer com os Cowboys.

Com Lamb sob um contrato que o torna o segundo recebedor mais bem pago da NFL, com US$ 34 milhões anuais, os Cowboys podem mudar completamente para negociações com Prescott, mas Jones disse que o foco da organização está na abertura da temporada em 8 de setembro contra o Cleveland Browns.

Jones disse que não recebeu nenhuma indicação do lado de Prescott de que as negociações não continuariam sem um acordo fechado até o início da temporada.

O que mais Jones precisa ver para dar a Prescott, que está entrando em seu nono ano como quarterback titular dos Cowboys, um novo contrato?

“Você poderia facilmente dizer, ‘Se você não viu até agora, você não viu'”, ele disse. “Eu sou um grande fã de Dak e aprecio todas as coisas boas que todos nós sabemos que estão lá. E eu aprecio sua ética de trabalho mais do que qualquer coisa aqui. Eu não posso te dizer o quão orgulhoso eu estou de tê-lo este ano para começar esta campanha. … Quando você olha para uma situação, você também tem que pesar, ‘OK, quais são as consequências do outro lado da moeda?’ E então a situação de Dak agora para mim, do meu espelho, tem mais a ver com a nossa situação do que com os méritos de Dak Prescott ser o quarterback do Dallas Cowboys.”

Se os Cowboys não chegarem a um acordo com Prescott, o clube passará a próxima temporada sem nenhum quarterback contratado até 2025. Prescott, Cooper Rush e Trey Lance devem se tornar agentes livres em março.

Os Cowboys não podem colocar a franchise tag em Prescott, que está no último ano de seu contrato de quatro anos e US$ 140 milhões assinado em 2021. Se Prescott se tornar um agente livre em março, ele contaria US$ 40 milhões contra o teto salarial dos Cowboys em 2025.

“Contratos não são a solução final, e algumas das melhores decisões das quais participei com os Cowboys foram quando não tínhamos contratos de uma forma ou de outra, com um jogador em nosso time ou em algum outro time”, disse Jones. “Então, parei há muito tempo de ficar chateado sobre ter alguém sob contrato ou não. E há todos os tipos de outras coisas além de um contrato que podem mudar o resultado dele estar sob contrato – lesão, o nível de jogo – então você não pode simplesmente escolher isso e dizer: ‘Isso deve lhe dar uma sensação melhor sobre nosso time’, ou a mim uma sensação melhor. A coisa toda tem muitas partes móveis.

“Agora eu posso viver com isso e viver com isso. Você tem que viver porque nós jogamos um jogo que pode mudar na próxima jogada.”