Jessica Pegula e Jasmine Paolini avançam para as oitavas de final do US Open

A americana Jessica Pegula, sexta cabeça de chave, chegou à segunda semana do US Open sem perder nenhum set, superando facilmente a espanhola Jessica Bouzas Maneiro por 6-3 e 6-3 no primeiro encontro no sábado.

Desde o início de 2021, Pegula venceu 25 partidas em Grand Slams de quadra dura, atrás apenas de Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

“Eu pensei que apenas joguei sólido”, disse Pegula em sua entrevista na quadra. “Eu não fiz nada louco… ruim ou incrível.”

No início do sábado, Jasmine Paolini, duas vezes finalista do Grand Slam em 2024, derrotou a 30ª cabeça de chave Yulia Putintseva em dois sets a caminho das oitavas de final, tornando-se a primeira mulher italiana a chegar a essa fase do torneio principal de Nova York desde Roberta Vinci em 2016.

Escolhas do editor

Com sua vitória por 6-3, 6-4, a cabeça de chave número 5 Paolini agora chegou à quarta rodada ou melhor em todos os quatro Slams desta temporada, depois de nunca ter passado da segunda rodada. Desde que a era do Open começou em 1968, apenas duas outras mulheres fizeram suas primeiras quatro aparições nas rodadas de 16 no mesmo ano: Christina Sandberg (1970) e Eugenie Bouchard (2014).

Paolini, vice-campeã do Aberto da França e de Wimbledon, tem 18 vitórias em Grand Slams nesta temporada, o que a coloca em primeiro lugar entre as mulheres.

Ela joga na segunda-feira contra a tcheca Karolina Muchova, que derrotou a russa Anastasia Potapova por 6-4 e 6-2.

Muchova venceu oito de suas últimas nove partidas do US Open depois de chegar às semifinais no ano passado, onde perdeu para a eventual campeã Coco Gauff. Muchova teve um recorde de 7-5 em Flushing Meadows em suas primeiras cinco aparições no sorteio principal.

ESPN Stats & Information contribuiu para esta reportagem.