Jets rejeitam pedido de troca do relutante Haason Reddick

O impasse contratual do New York Jets com Haason Reddick tomou um rumo feio na segunda-feira, quando o edge rusher do Pro Bowl solicitou oficialmente uma troca. O Jets reagiu imediatamente com uma declaração fortemente formulada, dizendo que não tem intenção de satisfazer sua demanda.

“Informamos Haason que não o trocaremos, que ele deve estar aqui com seus companheiros de equipe e que ele continuará a ser multado pelo CBA se não se apresentar”, disse o gerente geral Joe Douglas no comunicado. “Desde as discussões de troca em março, temos sido claros, diretos e consistentes com nossa posição. Nosso foco permanecerá nos caras que temos aqui enquanto nos preparamos para a temporada regular.”

Reddick, insatisfeito com seu contrato, perdeu 21 dias de training camp, incorrendo em uma multa obrigatória de $ 50.000 por dia. No total, contando as multas e o dinheiro de bônus perdido de um bônus de offseason, a espera lhe custou $ 1,7 milhão.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Esta é uma situação incomum porque ele foi adquirido em uma troca há apenas quatro meses; Reddick não treinou um único dia com os Jets. Ele pisou em suas instalações apenas uma vez – para seu exame físico e entrevista coletiva de apresentação no Dia da Mentira.

No final de março, os Jets negociaram uma escolha condicional de terceira rodada de 2026 com o Philadelphia Eagles pelo duas vezes Pro Bowler. Eles tinham a impressão de que ele jogaria sob seu contrato atual, disseram fontes, mas isso se tornou um problema quando Reddick pulou toda a offseason, incluindo o minicamp obrigatório.

Os Jets não vão negociar com um jogador a menos que ele esteja no acampamento, disse a fonte, e Reddick se recusa a se reportar a menos que seu contrato seja atualizado. Este é seu segundo pedido de troca nos últimos seis meses.

Reddick, 29, deve receber um salário-base não garantido de US$ 14,25 milhões, o último ano do contrato de três anos e US$ 45 milhões que ele assinou com os Eagles como agente livre em 2022. Ele sentiu que superou seu contrato e quer um contrato compatível com os principais edge rushers. É a principal razão pela qual os Eagles decidiram trocá-lo na offseason, apesar de sua produção de qualidade.

Danielle Hunter, 29, do Houston Texans, que tem a mesma produção de sacks que Reddick nas últimas duas temporadas (27 cada), assinou um contrato de dois anos e US$ 49 milhões como agente livre. Reddick pode estar mirando esse número.

Nas últimas quatro temporadas, Reddick registrou 50,5 sacks, o quarto na liga nesse período.

Depois de perder o líder de sacks Bryce Huff para os Eagles na agência livre, os Jets se precipitaram para negociar por Reddick – uma das poucas aquisições de grandes nomes em 2024. Curiosamente, os Jets não consolidaram a situação contratual de Reddick na época da troca, embora fontes tenham indicado que eles ofereceram estender seu contrato. Não está claro quanto eles ofereceram, mas provavelmente ficou bem aquém da garantia que ele está buscando.

Depois, os Jets disseram a Reddick que sua preferência era rever o contrato mais tarde na temporada ou talvez depois da temporada, disseram fontes, acrescentando que a equipe ficou surpresa quando ele não apareceu para nenhum treino voluntário.

Nem Reddick nem seus representantes comentaram.

Reddick se tornou o quarto jogador conhecido sob Douglas a solicitar uma troca. Os outros: safety Jamal Adams, wide receiver Denzel Mims e wide receiver Elijah Moore. Cada jogador eventualmente foi negociado.

Reddick acumulou US$ 1,05 milhão em multas obrigatórias por faltar 21 dias no campo de treinamento, conforme estipulado pelo acordo de negociação coletiva. Por regra, as multas não podem ser rescindidas. Ele também recebeu aproximadamente US$ 300.000 em multas discricionárias, com base em uma cláusula do CBA.

Voltando à primavera, a ausência de Reddick no minicamp custou a ele uma multa obrigatória de US$ 100.000. Além disso, ele perdeu um bônus de treino de US$ 250.000 por ficar fora na offseason.

Os Jets têm grandes planos para Reddick, que fará 30 anos em 20 de setembro. Ele está escalado para começar como ponta defensiva no front four, substituindo John Franklin-Myers, que foi negociado com o Denver Broncos. Micheal Clemons e Will McDonald dividiram o tempo no training camp.