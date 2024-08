Jim Harbaugh nega qualquer irregularidade em meio a alegações de Michigan

EL SEGUNDO, Califórnia — Depois de ser um dos sete membros do programa de futebol americano de Michigan de 2023 acusados ​​de violar as regras da NCAA em um rascunho do aviso de alegações da NCAA obtido pela ESPN na segunda-feira, o técnico do Chargers, Jim Harbaugh, negou qualquer irregularidade.

“Nunca minta. Nunca trapaceie. Nunca roube. Fui criado com essa lição”, disse ele em uma breve entrevista coletiva, parecendo ler uma declaração preparada. “Criei minha família com essa lição. Preguei essa lição para os times que treinei. Ninguém é perfeito. Se você tropeçar, peça desculpas e conserte. Hoje, não peço desculpas. Não participei, não estava ciente nem era cúmplice dessas alegações. Então, é hora de voltar ao trabalho e atacar com um entusiasmo desconhecido pela humanidade.”

Harbaugh, que deixou Michigan para treinar o Los Angeles Chargers após vencer um campeonato nacional em janeiro, é acusado de cometer uma violação de Nível 1, a categoria mais séria no processo de execução da NCAA. A NCAA acusa Harbaugh de não cooperar porque ele negou o pedido da organização para visualizar mensagens relevantes e registros telefônicos de seu celular. O rascunho diz que Harbaugh pode enfrentar uma restrição de “exposição de causa” se ele optar por retornar aos esportes universitários.

O coordenador defensivo dos Chargers, Jesse Minter, e o técnico de defensive backs Steve Clinkscale, que veio de Michigan para a NFL com Harbaugh, também são acusados ​​de violações de recrutamento no aviso de recrutamento.

Clinkscale é acusado de ajudar um recruta a ser verificado no Instagram e de escrever um cheque de $ 100 para um evento beneficente de golfe organizado pelo pai de um recruta. O ex-técnico de linebackers de Michigan Chris Partridge e o ex-DC Minter são acusados ​​de violações de Nível 2 por supostamente enviarem mensagens de texto a um recruta do segundo ano do ensino médio.

Clinkscale e Minter não falaram com repórteres na segunda-feira. Partridge agora é um assistente técnico do Seattle Seahawks. A entrevista coletiva de Harbaugh terminou abruptamente após sua declaração sobre as acusações da NCAA, durando pouco mais de cinco minutos. Suas entrevistas coletivas geralmente duram perto de 20 minutos.