Jim Harbaugh opta por não ser o capitão honorário de Michigan para a abertura

O ex-técnico de Michigan, Jim Harbaugh, não será mais capitão honorário na abertura da temporada dos Wolverines, enquanto continua se preparando para sua primeira temporada como técnico do Los Angeles Chargers.

O técnico dos Wolverines, Sherrone Moore, disse na terça-feira que Harbaugh ligou na segunda-feira para dizer que não comparecerá ao jogo de Michigan em 31 de agosto contra o Fresno State, quando o time celebrará seu campeonato nacional no Michigan Stadium. De acordo com Moore, Harbaugh disse que queria permanecer focado em seu primeiro time dos Chargers e não tirar nada do time dos Wolverines de 2024.

Os Chargers abrem a temporada em 8 de setembro contra Las Vegas.

Os pais de Harbaugh, Jack e Jackie Harbaugh, o substituirão na abertura do dia 31 de agosto. Jack Harbaugh foi assistente de Michigan sob Bo Schembechler de 1973 a 1979 e mais tarde atuou como treinador principal na Western Michigan e na Western Kentucky.

Na semana passada, a NCAA anunciou uma ordem de quatro anos de show-cause para Harbaugh, devido a violações de recrutamento inadmissíveis durante a pandemia de COVID-19. Logo após a decisão da NCAA, o diretor atlético de Michigan, Warde Manuel, disse ao podcast “1 Star Recruits” que Harbaugh havia aceitado um convite para servir como capitão honorário para a abertura.

Moore também abordou seu próprio envolvimento em uma investigação separada da NCAA sobre a operação de roubo de placas supostamente orquestrada pelo ex-membro da equipe de Michigan, Connor Stalions. De acordo com um rascunho do aviso de alegações da NCAA para Michigan, obtido pela ESPN, Moore pode enfrentar uma suspensão e outras penalidades por supostamente deletar um tópico de 52 mensagens de texto com Stalions em outubro de 2023.

De acordo com o rascunho, os textos de Moore foram recuperados mais tarde e ele os entregou à equipe de fiscalização da NCAA. Moore disse na terça-feira que Michigan está cooperando totalmente com o processo de infrações da NCAA e acrescentou sobre o tópico de texto: “Estou ansioso para que eles sejam liberados.”

Embora Moore seja acusado de cometer uma violação de Nível II, de acordo com o rascunho — violações de Nível I são consideradas as mais sérias — ele pode ser rotulado como um infrator reincidente pela NCAA após chegar a uma resolução negociada para violações no caso separado de infrações de recrutamento que levou à ordem de apresentação de causa de Harbaugh. Moore foi suspenso para a abertura da temporada de 2023 como parte da resolução negociada da universidade.