Jim Harbaugh será o capitão honorário de Michigan na abertura

Jim Harbaugh estará de volta ao Michigan Stadium para a abertura da temporada dos Wolverines.

O ex-técnico de Michigan aceitou o convite para ser o capitão honorário do time no jogo dos Wolverines contra o Fresno State em 31 de agosto.

“Estou ansioso para tê-lo de volta em Ann Arbor para esse jogo”, disse o diretor atlético de Michigan, Warde Manuel, em uma entrevista no podcast “1 Star Recruits”.

Harbaugh deixou Michigan para assumir o cargo de técnico principal do Los Angeles Chargers depois de levar os Wolverines ao campeonato nacional na temporada passada.

No início desta semana, a NCAA anunciou uma penalidade de quatro anos para Harbaugh por contato inadmissível com recrutas e jogadores enquanto o acesso foi restrito durante a pandemia da COVID-19, efetivamente proibindo-o de treinar futebol americano universitário novamente até 2028. A NCAA alegou que Harbaugh “se envolveu em conduta antiética, falhou em promover uma atmosfera de conformidade e violou as obrigações de responsabilidade do treinador principal”.

Esse caso foi separado da investigação da NCAA sobre alegações inadmissíveis de observação pessoal e roubo de sinais da temporada passada, que resultaram em uma suspensão de três jogos de Harbaugh pela Big Ten Conference. O caso de roubo de sinais ainda está aberto.

Na quinta-feira, Harbaugh desviou de uma pergunta sobre as sanções impostas contra ele.

“Estou parando o engajamento aí com comentários”, ele disse. “Mas minha única esperança é que um dia o atletismo universitário seja sobre o que é melhor para os jovens homens e mulheres que participam dele. Isso é realmente tudo o que tenho a dizer sobre isso.”