Jiyai Shin supera as dificuldades de Nelly Korda e lidera o Aberto Feminino

A bicampeã Jiyai Shin aproveitou o fracasso da melhor colocada Nelly Korda no back nine para assumir a liderança por uma tacada após a terceira rodada do Aberto Britânico Feminino em St. Andrews, no sábado.

Nada dará mais confiança a Shin, de 36 anos, rumo à rodada final do que a forma como ela conseguiu o último dos seus sete birdies em um 67 de 5 abaixo do par na casa do golfe.

No par 4 do buraco 17, o famoso Road Hole, o antigo número 1 do mundo acertou uma madeira do fairway que caiu na frente do green e rolou para dentro a 60 cm do pino.

Isso levou Shin a 7 abaixo do par no quinto e último torneio major do ano, e é esse número que a sul-coreana atingirá no domingo em sua tentativa de dar continuidade aos seus títulos do Aberto Britânico Feminino em 2008 e 2012.

“Esta é minha terceira vez em St Andrews. É o quanto eu jogo, por tanto tempo”, disse Shin, que estava empatado em 11º após duas rodadas. “Tenho muita experiência com percursos de links e com ventos não tão fortes como este, mas tenho muita experiência boa.”

Korda também busca seu terceiro título importante — o primeiro no Aberto Britânico —, mas começará duas tacadas atrás da liderança depois de ver seu desempenho dos dois primeiros dias a abandonar no tiro de 75.

Começando com uma vantagem de três tacadas, a americana errou putts curtos para par em seus dois primeiros buracos e assumiu a liderança, mas a recuperou com três birdies antes da virada.

Korda perdeu o rumo nos últimos nove buracos, errando uma tacada de par de 4 pés no buraco 12, outra de 5 pés no buraco 13 e então fazendo uma dupla no buraco 16 após empurrar sua tacada para fora dos limites.

Houve outro bogey no 17º — um buraco difícil em que ela fez birdie na quinta e sexta-feira — mas um birdie no último deixou Korda em terceiro lugar. A campeã olímpica Lydia Ko (71) e Jenny Shin (70) estão empatadas em quarto.

A atual campeã Lilia Vu fez um putt de birdie no buraco 18 para fazer 71 e ficar sozinha em segundo lugar.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.