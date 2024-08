Joaquin Buckley jura que “não há problemas” com Daniel Cormier, mas “estou rezando aos deuses do MMA para que eu encontre DC”

Joaquin Buckley retorna no UFC 307 contra Stephen Thompson, mas sua interação mais interessante naquela semana pode acontecer quando ele encontrar Daniel Cormier.

Em maio, Buckley conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Nursulton Ruziboev diante de uma multidão local em St. Louis. Depois, ele decidiu usar sua entrevista pós-luta para chamar a atenção do astro do UFC Conor McGregor em vez de qualquer um à sua frente no ranking dos meio-médios. Cormier foi um dos muitos na comunidade do MMA a criticar a decisão como um desperdício do tempo de microfone de Buckley, especialmente com o CEO do UFC Dana White enfaticamente encerrando o pedido poucos minutos depois na coletiva de imprensa pós-luta.

Isso levou Buckley a disparar um tiro em Cormier e outros comentaristas por criticá-lo, proclamando: “Suas mães criaram algumas vadias”. Cormier então soltou um discurso cheio de palavrões direcionado a Buckley por ousar mencionar sua mãe, que morreu em 2022.

Meses se passaram desde a altercação, mas Buckley finalmente tem a chance de ver Cormier pessoalmente quando ele lutar em Salt Lake City, já que o membro do Hall da Fama e ex-campeão de duas divisões do UFC deve fazer parte da equipe de transmissão do UFC 307.

“Tenho rezado aos deuses do MMA para que eu encontre DC”, disse Buckley ao MMA Fighting. “Eu sou o tipo [of] pessoa, sou fã de Daniel Cormier e de todas as coisas que ele fez em sua carreira no MMA. Se você está falando do Strikeforce para entrar no UFC e dominar e acabar ganhando dois cinturões no UFC, por causa de quão difícil isso é e mantê-los simultaneamente ao mesmo tempo, tenho que respeitar.

“Mas no final das contas, é como se eu fosse um lutador, eu acredito que, para mim, as coisas que estou tentando fazer, eu sinto que a DC poderia ter me ajudado a tentar chegar onde estou tentando chegar, em vez de tentar me diminuir ou me destruir.”

Buckley diz que seu maior problema com Cormier se resumiu à decisão de criticar sua provocação em vez de elogiar o que Buckley fez bem na luta, que foi sua quarta vitória consecutiva desde que mudou para a divisão dos meio-médios.

Como Cormier tem uma audiência tão grande como uma das principais vozes das principais transmissões do UFC, ele comanda muita atenção sempre que diz alguma coisa. É por isso que Buckley ficou inicialmente chateado com Cormier após sua vitória.

“Alguém como ele tem uma voz tão grande e uma plataforma tão grande, qualquer coisa negativa que ele coloque sobre mim, há muitos fãs que vão ter uma reação negativa contra mim e não vão entender meu ponto de vista”, disse Buckley. “Porque ele sabia de onde eu estava vindo, mas, independentemente disso, ele foi para uma direção diferente e seguiu. Essa foi a escolha dele.”

Durante a semana da luta, os atletas que competem em um card geralmente se reúnem com a equipe de transmissão para discutir o treinamento, a preparação e a batalha que está por vir.

Esses encontros levaram a algumas discussões interessantes no passado, mas Buckley não quer criar problemas com Cormier só porque eles trocaram algumas palavras nas redes sociais.

Dito isso, o desafiante de 30 anos agradece a oportunidade de enfrentar Cormier nos tatames, mas não de uma forma conflituosa, como se ele fosse começar a trocar socos assim que eles se olhassem.

“Agora, no final do dia, somos todos lutadores, certo?” Buckley disse. “Serei abençoado por conseguir esse trabalho com a DC porque se eu não puder realmente conversar com você, então podemos resolver. Isso faz sentido? Sinto que eu e a DC, eu adoraria ver a DC, mas não é algo pessoal [level] tipo, ‘Assim que eu vir o DC, vou dar umas pancadas nele.’ Não, porque eu não estou nem aí.

“Se a DC quiser fazer assim, o que eu duvido muito, mas no final das contas, nós sempre podemos fazer esse trabalho como artistas marciais e resolver isso.”

Com todo o foco em “Wonderboy” e a chance de dar mais um passo em sua busca pelo ouro do UFC, Buckley não está muito estressado sobre um possível encontro com Cormier, mas espera que eles tenham a chance de conversar.

Buckley afirma que não está guardando rancor ou apenas esperando a chance de descarregar em Cormier quando eles se encontram em Utah. Em vez disso, Buckley adoraria transformar um passado negativo com Cormier em um futuro positivo.

“Não há problema algum da minha parte”, disse Buckley. “Eu gosto de [break] bolas também. O meu lance é que, assim como no final do dia, estamos todos apenas nos divertindo, estamos todos apenas conversando sobre coisas. Mas podemos realmente descobrir essas coisas se houver um problema ou um mal-entendido.”