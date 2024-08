Joe Biden relaxa na praia e provoca indignação nas redes sociais

Joe Biden está tirando férias presidenciais… relaxando em uma praia em Delaware – e as pessoas online não estão felizes com isso.

O 46º POTUS chegou a Rehoboth Beach – um local favorito do clã Biden – para um pouco de descanso e descanso no sábado … e as equipes de filmagem o pegaram chutando os pés para cima sob um guarda-sol.