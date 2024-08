Joe Rogan critica o vídeo editado ‘Enganosamente’ da MSNBC, reivindicando o apoio de Kamala Harris

Joe Rogan não está satisfeito com o MSNBC … depois que a rede editou “enganosamente” um vídeo para fazer parecer que ele havia dado ao vice-presidente Kamala Harris seu endosso.

Embora Rogan tenha deixado claro que não processará a MSNBC pelo erro flagrante, ele esclareceu que a filmagem em questão era dele falando com carinho sobre o ex-representante dos EUA Tulsi Gabbard – que recentemente endossou Donald Trump .

Mesmo assim, a MSNBC pegou essa filmagem e a carregou junto com outros comentários que o podcaster fez sobre as chances de Harris na eleição… fazendo parecer que ele estava apenas falando sobre o vice-presidente.

No entanto, Rogan ainda está bastante irritado com toda a situação… acusando a rede de interpretar suas palavras “completamente fora de contexto” para “divulgar” que ele aparentemente havia endossado Harris.

No podcast com convidado André HubermanRogan continuou … “Eles não se importam com a verdade. Eles só querem que uma narrativa seja divulgada entre um número suficiente de pessoas, porque a maioria das pessoas são apenas leitores superficiais.”