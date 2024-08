Joe Rogan iria ‘voar para a lua’ para convocar Dricus du Plessis x Alex Pereira: ‘Quero ver essa luta’

Dricus du Plessis acrescentou outra vitória impressionante ao seu currículo no UFC 305 quando derrotou o ex-campeão Israel Adesanya por finalização para defender seu título dos médios do UFC pela primeira vez.

Embora certamente tenha havido momentos arriscados na luta para ambos os competidores, du Plessis demonstrou sua coragem e determinação habituais para enfrentar algumas tempestades de Adesanya antes de distribuir sua própria punição e então finalizar com um mata-leão desagradável. O comentarista do UFC Joe Rogan não estava na Austrália para narrar as lutas — ele não viaja para eventos internacionais — mas ele ainda testemunhou du Plessis despachar mais um oponente para permanecer invicto no UFC.

“Dricus é um animal do caralho”, disse Rogan durante seu podcast UFC 305 Fight Companion. “Ele é um animal do caralho. Puta merda. Eu estava dizendo que esses socos, mesmo que ele esteja exausto, você não pode estar nessas trocas. Você vai ser cortado. Se você for cortado, você está em apuros. Porra, [Adesanya] foi atingido com aquelas grandes mãos direitas. Ele foi abalado com aquelas mãos direitas.”

Tecnicamente falando, du Plessis raramente é mencionado como um dos lutadores mais habilidosos ou limpos do UFC, mas ele sempre encontra uma maneira de vencer.

Mesmo quando parece exausto, o peso médio sul-africano parece mudar para uma nova marcha quando chega a hora certa, assim como fez contra Adesanya quando parecia que a maré estava se voltando contra ele. Momentos depois, ele levantou as mãos em vitória.

“Muito desajeitado, sem parar, grande poder, super durável”, disse Rogan sobre du Plessis. “Dá um ótimo tiro. Coração incrível. Quer dizer, ele foi despedaçado. Ele arrasou [Adesanya]. Essas são grandes direitas. Elas o pegaram bem na lateral da cabeça e ele o pegou com duas seguidas. Você não pode descartar esse cara.

“Sempre que você tem essas trocas e vê esses socos de asa vindo em direção a Izzy, qualquer coisa pode acontecer. Quando você está cansado e não está se movendo de volta tão bem quanto estava no segundo e no primeiro [rounds]merda acontece. Essa é uma vitória definitiva.”

Com base no ranking promocional do UFC, du Plessis agora detém vitórias sobre os três principais concorrentes classificados: os ex-campeões Adesanya, Robert Whittaker e Sean Strickland. No UFC 305, du Plessis também se tornou a primeira pessoa na história a finalizar Adesanya por finalização em 28 lutas profissionais, incluindo 12 lutas consecutivas pelo título do UFC para Adesanya.

“Ele finalizou Izzy com um mata-leão”, disse Rogan. “Ninguém finalizou Izzy daquele jeito em uma luta no UFC. Ninguém o finalizou daquele jeito. Essa é uma vitória louca.”

Após a vitória, du Plessis abordou uma possível revanche contra Strickland, a quem derrotou para ganhar o título em janeiro, e também reconheceu Whittaker como um possível adversário no futuro.

Talvez a maior luta disponível para o atual campeão dos médios do UFC seja um confronto contra Alex Pereira, que sugeriu um possível retorno aos 185 libras depois de ver Adesanya ser finalizado no quarto round.

Por mais que du Plessis tenha aceitado o desafio, ele disse a Pereira para ficar em seu peso atual como campeão meio-pesado do UFC e talvez eles se encontrassem lá. Pereira mudou para 205 libras principalmente porque os cortes de peso para competir no peso médio estavam desgastantes.

“[Du Plessis] definitivamente poderia ir para 205”, disse Rogan sobre o confronto. “Você não adoraria vê-lo tentar? Ele pode dar um tiro, com certeza. Mas você pode dar um tiro de [Pereira] e você pode dar um tiro daquele cara em 205? Porque aquele cara em 205 coloca todo mundo night-night. Todo mundo vai night-night.”

Em quatro lutas na categoria meio-pesado, Pereira conseguiu três nocautes — todos em disputas de título — e já tem seu próximo desafio marcado contra Khalil Rountree Jr. no UFC 307 em outubro.

Não há como dizer se o UFC tem interesse em contratar du Plessis contra Pereira, mas se essa luta acontecer, Rogan promete que não ficará em casa para o confronto, mesmo que aconteça em um local internacional — ou talvez até no espaço sideral.

“Se Dricus subir para 205 e lutar com Alex, meu Deus”, disse Rogan. “Voarei para a lua para comentar essa luta. Quero ver essa luta. Isso é loucura.”