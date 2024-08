Joel Embiid ri das vaias e lidera derrota dos EUA para as semifinais olímpicas

PARIS — Se tem uma coisa que Joel Embiid aprendeu durante as Olimpíadas é que os franceses podem vaiá-lo, mas ninguém aqui pode impedi-lo de fazer o crotch chop.

O nível de conforto do centro americano lidando com a adversidade refletiu o resto de seus companheiros de equipe na terça-feira, quando o Time EUA fez uma clínica em uma vitória de 122-87 nas quartas de final sobre o Brasil. Eles estão agora a duas vitórias de uma quinta medalha de ouro consecutiva e se preparam para outro encontro com a Sérvia nas semifinais na quinta-feira.

Kevin Durant acrescentou 11 pontos para a equipe dos EUA, ultrapassando a lenda Lisa Leslie e alcançando o maior número de pontos na história olímpica americana.

Embiid não só riu em meio às vaias daqueles que ainda estavam irritados por ele ter rejeitado a oferta da França de se juntar à sua seleção nacional, mas ele ficou muito feliz em fazer uma de suas comemorações favoritas com a manobra de corte inspirada na WWE. Embiid foi multado duas vezes — em US$ 60.000 — pela NBA, mas nesta noite o comissário da liga Adam Silver estava na Bercy Arena apenas como fã.

Os EUA precisavam de alguma produção de Embiid contra um time brasileiro cuja força estava na linha de frente. Ele foi dominante desde o início, limpando o vidro com eficiência e exibindo sua mistura clássica de pontuação interna e de perímetro.

Em 12 minutos devastadores de trabalho no primeiro tempo, Embiid fez 14 pontos com sete rebotes. O Brasil foi impotente ao lidar com ele, pois ele acertou cinco de seis arremessos, incluindo duas cestas de três pontos. As vaias dos fãs diminuíram, o que só pareceu encorajar Embiid a pedir mais delas antes de tirar o segundo tempo de folga.

As palhaçadas faziam parte da noite tranquila que o Time EUA esperava, principalmente depois de ver os azarões aplicarem todo tipo de pressão durante o dia, incluindo a França derrotando o Canadá no momento em que os americanos chegavam à arena.

No geral, foi uma exibição brilhante de basquete de precisão liderada por LeBron James, que está constantemente montando um caso para MVP das Olimpíadas. James foi o catalisador para uma exibição impressionante de ataque altruísta, lançando uma série de passes de cair o queixo que levaram a cestas fáceis para seus companheiros de equipe.

O mais memorável aconteceu pouco antes do fim do primeiro tempo em um passe de reposição. Do meio da quadra, James lançou uma corda congelada sem olhar que passou por uma janela estreita entre os defensores brasileiros e terminou perfeitamente nas mãos de Jayson Tatum para um alley-oop.

James já lançou alguns passes para o scrapbook durante as Olimpíadas, e tudo o que ele fez na terça-feira foi acumular nove assistências em apenas 12 minutos, mais 12 pontos em 5 de 6 arremessos. A única coisa que impediu que fosse uma noite perfeita foi uma cotovelada.

O brasileiro Georginho De Paula pegou James acima do olho esquerdo ao tentar pegar um rebote no meio do terceiro quarto, abrindo um corte. James saiu para o vestiário e não retornou.

A liderança de James foi contagiante, já que o Time EUA exibiu talvez seu melhor movimento de bola do verão. Os americanos tiveram 18 assistências em suas primeiras 19 cestas.

Devin Booker, que tem sido um dos jogadores mais estáveis ​​dos americanos, acabou liderando a equipe na pontuação com 18 pontos em 6 de 9 arremessos.

O Brasil foi liderado pelo ex-jogador da NBA Bruno Caboclo, que fez 24 pontos.