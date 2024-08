Joey Lawrence aborda rumores de drama de divórcio em podcast emocional

O ator estava bastante sombrio ao abordar relutantemente o drama em torno de seu atual divórcio de Samantha Cope com quem ele é casado há 2 anos.

Samanta pediu o divórcio no início deste mês… listando junho como data de separação… e pedindo a custódia física exclusiva de sua filha.

Joey está chateado consigo mesmo por ter desistido do controle de sua vida pessoal nos últimos anos – obviamente referindo-se ao tempo que passou com Samantha – e está triste por suas filhas terem sido arrastadas para o drama.

JL insinuou que está chateado com as recentes postagens de Samantha nas redes sociais que incluíam sua filha.

Ele observou que está orgulhoso de ter tido um casamento muito bem-sucedido durante 15 anos com sua primeira esposa, Chandie Bocejo-Nelson a mãe de suas duas filhas mais velhas, de 18 e 14 anos – dizendo que ele e Chandie ainda são bons amigos

Joey postado no IG ontemdizendo abertamente que um dos principais contribuintes para sua separação de Samantha decorre do fato de ela não estar disposta ou ser capaz de aceitar totalmente as duas filhas mais velhas.