Joey Lawrence Costar Melina Alves nega caso, mas marido afastado liga para BS

Melina Alves está negando as acusações de que ela teve um caso extraconjugal com Joey Lawrence … ela diz que o relacionamento nunca se tornou sexual e são apenas amigos … mas seu ex-marido não está comprando o que ela está vendendo.

Os dois trabalharam juntos no próximo filme “Socked In For Christmas”, e Melina diz que desenvolveram um relacionamento significativo no set devido ao que ela descreve como semelhanças em suas vidas pessoais.