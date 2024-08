Joey Lawrence dança e fica de mãos dadas com Melina Alves uma semana após a separação

Joey Lawrence se recuperou dias depois do encontro em que sua ex-esposa disse que eles se separaram … indo para a pista de dança com Melina Alves apenas uma semana depois.

Lembrar… ambos Lawrence e Alves têm lançado declarações esta semana alegando que nunca foram íntimos durante as filmagens do filme “Socked in for Christmas”. As filmagens já terminaram há muito tempo – e diríamos que essas ações são bastante íntimas!