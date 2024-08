Joey Votto, o veterano primeira base do Cincinnati Reds, se aposenta

O veterano primeira base do Cincinnati Reds, Joey Votto, seis vezes All-Star e MVP de 2010 na Liga Nacional, se aposentou.

O homem de 40 anos fez o anúncio como parte de uma publicação nas redes sociais na quarta-feira à noite.

“Eu era eu mesmo neste esporte”, ele escreveu. “Eu consegui ser o meu melhor. Eu joguei este esporte com cada última gota do meu corpo, coração e mente. Obrigado por tudo.”

Votto se tornou um agente livre no outono passado, após o fim de um contrato de 12 anos e US$ 251,5 milhões com os Reds, que o selecionaram na segunda rodada do draft amador de 2002, vindo do Richview Collegiate Institute, em Toronto.

Em suas 17 temporadas na liga principal em Cincinnati, Votto teve uma média de rebatidas de .294 com 356 home runs, 1.144 RBIs e uma porcentagem de base de .409 em 2.056 jogos. Ele liderou a NL em porcentagem de base sete vezes e foi um vencedor da Luva de Ouro em 2011.

“Cincinnati, eu só toquei para você. Eu te amo”, ele escreveu como parte do post.

Mais tarde, os Reds responderam nas redes sociais: “Nós também te amamos, Joey”.

Votto assinou um contrato de liga menor com o time de sua cidade natal, o Toronto Blue Jays, em 9 de março. Ele fez um home run contra Zack Wheeler, da Filadélfia, em sua única rebatida de treinamento de primavera para Toronto em 17 de março. Ele pisou em um bastão no banco de reservas mais tarde naquele jogo e ficou afastado pelos próximos três meses.

Ele estava jogando no Triple-A Buffalo e fez 6 de 42 com um home run e quatro RBIs em 15 jogos, eliminando 22 vezes.

Os Blue Jays receberam os Reds na quarta-feira na final de uma série de três jogos em Toronto.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.