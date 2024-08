Jogador de futebol uruguaio Juan Izquierdo é homenageado por milhares em velório

Milhares de pessoas compareceram na quinta-feira ao velório público do jogador de futebol uruguaio Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional que morreu de parada cardíaca cinco dias após desmaiar durante uma partida da CONMEBOL Copa Libertadores no Brasil.

Izquierdo, que tinha 27 anos, morreu na terça-feira à noite em um hospital de São Paulo. Ele havia desmaiado em uma partida entre Nacional e São Paulo no Estádio do Morumbi, na cidade brasileira.

Após uma cerimônia breve e íntima para a família na quinta-feira, o Nacional abriu suas portas em sua sede. Fãs de futebol vestidos com camisas de clubes uruguaios prestaram suas homenagens ao jogador de futebol enquanto jogadores dos dois principais clubes do país — Nacional e seu rival Peñarol — esperavam lá dentro.

Os arredores da Avenida 8 de Octubre, na capital uruguaia, foram pintados com as cores azul e vermelho do Nacional. Bandeiras, flores, velas, cartas e desenhos foram pendurados na área como uma homenagem a Izquierdo, que era casado e tinha dois filhos pequenos.

“Isso prejudica todos nós, uruguaios, não importa se você é do Nacional ou não”, disse Catalina Antuña, de 17 anos.

Torcedora do Nacional, ela compareceu ao velório com a amiga Juana Fleitas, torcedora do Peñarol.

“Ele era um jogador que sempre foi forte. Um guerreiro que lutou até o último momento”, disse Fleitas.

A carreira profissional de Izquierdo começou em 2018 no clube local Cerro. Ele se juntou ao Peñarol no ano seguinte, mas não teve muito tempo de jogo. Ele foi para o Montevideo Wanderers e lá chamou a atenção do San Luís do México em 2021. Ele logo retornou ao Wanderers.

O zagueiro foi contratado pelo Nacional em 2022, jogou uma partida e depois foi transferido para o clube local Liverpool. Ele foi um dos melhores jogadores do time na campanha que levou ao título da liga uruguaia em 2023, o primeiro do Liverpool em mais de um século. O zagueiro voltou ao Nacional neste ano.

Cinco jogadores do São Paulo FC, o vice-presidente do clube e seis torcedores do clube brasileiro também compareceram à cerimônia.

“Aconteceu na nossa casa, no nosso estádio, e sentimos como se fosse nossa família”, disse o zagueiro e capitão do time Rafinha, ex-jogador do Bayern de Munique, a jornalistas em Montevidéu.

O Nacional informou que não haverá funeral após o velório público.