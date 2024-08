Jogador de golfe do Hall da Fama Juan ‘Chi Chi’ Rodriguez morre aos 88 anos

Juan “Chi Chi” Rodriguez, um jogador de golfe do Hall da Fama cujas palhaçadas nos greens e história de vida inspiradora o tornaram um dos jogadores mais populares do esporte durante uma longa carreira profissional, morreu na quinta-feira. Ele tinha 88 anos.

A morte de Rodriguez foi anunciada por Carmelo Javier Ríos, um senador de Porto Rico, terra natal de Rodriguez. Ele não forneceu uma causa de morte.

“A paixão de Chi Chi Rodriguez por caridade e alcance foi superada apenas por seu incrível talento com um taco de golfe na mão”, disse o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, em uma declaração. “Uma personalidade vibrante e colorida dentro e fora do campo de golfe, ele fará muita falta ao PGA Tour e àqueles cujas vidas ele tocou em sua missão de retribuir. O PGA Tour envia suas mais profundas condolências a toda a família Rodriguez durante este momento difícil.”

Ele nasceu Juan Antonio Rodriguez, o segundo mais velho de seis filhos, em Rio Piedras, Porto Rico, quando a cidade era coberta por campos de cana-de-açúcar e onde ele ajudava seu pai com a colheita quando criança. A área agora é uma densa paisagem urbana, parte de San Juan, a capital do território insular dos EUA.

Rodriguez disse que aprendeu a jogar golfe batendo em latas com um taco de goiabeira e depois encontrou trabalho como caddie. Ele disse que conseguia fazer 67 aos 12 anos, de acordo com uma biografia fornecida pelo Chi Chi Rodriguez Management Group em Stow, Ohio.

Juan “Chi Chi” Rodriguez venceu oito vezes durante seus 21 anos de carreira no PGA Tour e jogou em um time da Ryder Cup. AP Photo/Steven Senne, Arquivo

Ele serviu no Exército dos EUA de 1955 a 1957 e ingressou no PGA Tour em 1960, vencendo oito vezes durante seus 21 anos de carreira e jogando em um time da Ryder Cup.

A primeira de suas oito vitórias no tour veio em 1963, quando ele venceu o Denver Open. Ele seguiu com duas no ano seguinte e continuou até 1979 com o Tallahassee Open. Ele teve 22 vitórias no Champions Tour de 1985 a 2002 e teve ganhos totais combinados na carreira de mais de $ 7,6 milhões. Ele foi introduzido no PGA World Golf Hall of Fame em 1992.

Rodriguez era talvez mais conhecido por suas palhaçadas no fairway, que incluíam girar seu taco como uma espada, às vezes chamado de “rotina de matador”, ou fazer uma dança comemorativa, geralmente com um passo de salsa arrastado, depois de fazer uma tacada de birdie. Ele frequentemente imitava outros jogadores no que ele insistia que era uma diversão bem-humorada.

Ele foi hospitalizado em outubro de 1998 após sentir dores no peito e relutantemente concordou em consultar um médico, que lhe disse que ele estava tendo um ataque cardíaco.

“Me assustou pela primeira vez”, Rodriguez relembrou em uma entrevista de 1999 com a The Associated Press. “Jim Anderson (seu piloto) me levou ao hospital, e uma equipe de médicos estava esperando para operar. Se eu tivesse esperado mais 10 minutos, o médico disse que eu precisaria de um transplante de coração.

“Eles chamam isso de fazedor de viúvas”, ele disse. “Cerca de 50 por cento das pessoas que têm esse tipo de ataque cardíaco morrem. Então eu venci as probabilidades bem.”

Após sua recuperação, ele voltou a competir por alguns anos, mas abandonou sua carreira profissional e dedicou mais tempo a atividades comunitárias e beneficentes, como a Chi Chi Rodriguez Youth Foundation, uma instituição de caridade sediada em Clearwater, Flórida, fundada em 1979.

Nos últimos anos, ele passou a maior parte do tempo em Porto Rico, onde foi parceiro de um projeto comunitário de golfe que enfrentava dificuldades em meio à recessão e à crise imobiliária, apresentou um talk show em uma estação de rádio local por vários anos e apareceu em vários eventos esportivos e de outra natureza.

Ele apareceu no Puerto Rico Open de 2008 e passeou pelo local com um casaco de couro preto e óculos escuros, apertando mãos e posando para fotos, mas sem jogar golfe. “Eu não queria tirar o lugar de jovens tentando ganhar a vida”, disse ele.

Rodriguez deixa sua esposa de quase 60 anos, Iwalani, e sua filha de um casamento anterior, Donnette.