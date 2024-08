Jogador do Ano da PFA: Erling Haaland e Phil Foden lideram a lista

O trio vencedor do título do Manchester City, Erling Haaland, Phil Foden e Rodri, lidera a lista de finalistas do prêmio de Jogador do Ano da PFA, que foi anunciada na terça-feira, com Martin Ødegaard, do Arsenal, e Cole Palmer, do Chelsea, também na disputa pela honraria.

O atacante do Aston Villa e da Inglaterra, Ollie Watkins, que ajudou o clube a se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1982-83, completa as indicações enquanto os jogadores votam em seus destaques da temporada 2023-24 da Premier League.

Foden, duas vezes vencedor do prêmio de Jogador Jovem do Ano da Premier League, já conquistou os prêmios de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador da Temporada dos Jornalistas de Futebol.

Haaland ganhou sua segunda Chuteira de Ouro consecutiva na temporada passada com 27 gols na liga, enquanto Rodri ficou 74 jogos invicto pelo clube e pela seleção até a derrota na final da FA Cup para o Manchester United, quando o City conquistou seu quarto título consecutivo da liga.

Palmer é o único candidato com chance de ganhar tanto o prêmio de Jogador Jovem do Ano quanto o prêmio principal após uma temporada de estreia impressionante em Stamford Bridge, na qual acumulou 22 gols e 11 assistências.

Phil Foden e Erling Haaland ajudaram o Man City a conquistar seu quarto título consecutivo da Premier League. Michael Regan/Getty Images

A PFA também anunciou as indicações para a Jogadora do Ano da PFA feminina, incluindo Lauren James, Erin Cuthbert e Khadija “Bunny” Shaw.

James, Cuthbert e a companheira de equipe do Chelsea, Niamh Charles, ajudaram o clube do oeste de Londres a conquistar seu quinto título consecutivo da Super Liga Feminina (WSL), enquanto Shaw foi a artilheira da divisão com 22 gols, enquanto o Manchester City levou a disputa pelo título para o último dia.

Yui Hasegawa e Lauren Hemp, do City, também foram selecionadas, com a primeira competindo para se tornar a primeira jogadora japonesa a ganhar o prestigioso prêmio individual.

Os vencedores de ambos os prêmios serão anunciados em 20 de agosto.