Jogador do Cardiff se machuca ao cair de tela de propaganda um dia após incidente com gandula

Um jogador do Cardiff City cortou a perna quando uma tela de propaganda caiu sobre ele devido à pressão dos fãs enquanto o time comemorava um gol em um clássico galês contra o Swansea City na EFL Championship no domingo.

O incidente ocorreu um dia depois de dois jogadores do West Ham terem que tirar um gandula de debaixo de uma tela de propaganda caída durante uma comemoração de gol em uma partida da Premier League no Crystal Palace, e levou o assistente técnico do Cardiff, Omer Riza, a questionar se havia segurança suficiente no jogo de domingo.

Ollie Tanner precisou tratar um corte na perna depois de dar a assistência para o empate em 1 a 1, mas se machucou durante as comemorações, quando os torcedores do Cardiff, atrás do gol, correram em direção aos jogadores e as telas de propaganda cederam.

“Você olha ao redor e diz: ‘Potencialmente deveria haver mais segurança ao redor do campo?’ Então os fãs não podem ir em direção aos cartazes de propaganda”, disse Riza.

Ollie Tanner sofreu uma lesão na perna quando um cartaz de propaganda caiu sobre ele durante o clássico de South Wales. (Foto de David Davies/PA Images via Getty Images)

“Foi uma placa pesada que caiu ali e Ollie tem um corte grande na perna. … Ele está bem, ele continuou e continuou, mas teve que sair do campo por 30 segundos e isso poderia ter nos prejudicado naquele período.”

O técnico do Swansea, Luke Williams, disse que cada equipe precisa rever suas medidas de segurança no perímetro do campo após os eventos do fim de semana.

“É algo que precisa ser analisado pelos agentes de segurança de todos os clubes porque houve um incidente no jogo contra o West Ham também”, disse Williams.

“Então acredito que haverá uma reação a isso agora por parte das autoridades e agentes de segurança, que decidirão o que é melhor.”