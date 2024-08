Jogadores do Man United não têm vaga garantida – Erik ten Hag

MANCHESTER, Inglaterra — Erik ten Hag alertou seus jogadores que o elenco melhorado do Manchester United significa que eles não terão garantia de serem convocados para todos os jogos.

O United gastou mais de £ 130 milhões (US$ 170 milhões) para trazer Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui durante o verão.

Ainda há a possibilidade de que o meio-campista do Paris Saint-Germain Manuel Ugarte também chegue antes do prazo de transferência.

Jadon Sancho perdeu uma vaga no elenco para a vitória de 1 a 0 sobre o Fulham por causa de uma infecção no ouvido sofrida na preparação para o jogo. E Ten Hag diz que com mais opções à sua disposição, há uma chance de que jogadores de alto nível tenham que ficar de fora.

“Temos um elenco e espero que tenhamos um elenco com posicionamento duplo e, quando começarmos a temporada, isso significa que você não pode selecionar todos os jogadores para um jogo, mas precisa de todos eles durante toda a temporada, porque esta temporada será a sobrevivência do mais apto”, disse Ten Hag em uma entrevista coletiva na quinta-feira.

“Temos que administrar isso, mas a atitude dos jogadores também é muito importante. Às vezes eles ficarão decepcionados, mas eles têm que lidar com isso.

“Você não ganha com 11. Você ganha com um esquadrão. Os prêmios serão decididos em maio e até lá precisamos de todos os jogadores do esquadrão e altamente motivados para contribuir.

“Isso não é uma expectativa, é uma demanda do clube e de mim como técnico do elenco. O time é sempre mais importante do que qualquer indivíduo.”

Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui são recentes adições ao elenco do Manchester United. Manchester United via Getty Images)

O United concluiu a maior parte de seus negócios de verão, embora as negociações continuem em torno da contratação de Ugarte.

Ten Hag se recusou a dar detalhes do acordo, mas revelou que o clube ainda está trabalhando para fortalecer ainda mais seu elenco.

“Sempre tentaremos formar o melhor time possível”, disse o holandês. “Temos alguns dias e, enquanto tivermos a oportunidade, buscaremos por ela.

“Sabemos que como clube temos que recuperar o atraso, mas isso mostra nossa ambição, o caminho que queremos seguir. Fizemos bons negócios, jogadores muito bons, jogadores de qualidade que vão somar e contribuir para o nosso elenco.”