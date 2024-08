Jogadores do Oklahoma State são instruídos a parar de ‘pedir mais dinheiro’

STILLWATER, Oklahoma — O técnico do Oklahoma State, Mike Gundy, está farto das distrações que acompanham esta nova era do futebol universitário.

Há muito o que navegar agora com o portal de transferências e acordos de nome, imagem e semelhança, e Gundy traçou o limite.

“Eu disse aos jogadores que não há negociação agora”, disse Gundy. “O Portal acabou. Toda negociação é história. Agora estamos jogando futebol. Apenas treinando e jogando futebol.”

Gundy voltou o foco para a estreia em casa contra o South Dakota State, no dia 31 de agosto.

“O lado comercial do que fazemos agora é que temos que ter essas conversas com eles”, disse Gundy. “Diga ao seu agente para parar de nos ligar e pedir mais dinheiro. Não é negociável agora. Comece de novo em dezembro.”

Gundy deve estar animado com o futebol. Liderados pelo running back Ollie Gordon II, os Cowboys entram na temporada classificados como nº 17 no AP Top 25.

Gordon ganhou o prêmio Doak Walker na temporada passada como o melhor running back do país, e ele é o jogador ofensivo do ano da pré-temporada do Big 12. Ele poderia ter saído, mas escolheu ficar e jogar por um time com uma quantidade significativa de talentos retornando.

O Oklahoma State deve ser um candidato ao título do Big 12 e a uma vaga no College Football Playoff.

“Você pode dizer que o time está realmente faminto”, disse Gordon no dia da mídia. “Temos muitos retornados e não podemos ser complacentes. Sinto que não mostramos nenhuma parte de ser complacentes. Todos nós temos praticado como se nunca tivéssemos estado aqui antes e tem sido uma coisa realmente ótima.”