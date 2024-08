Jogando a rivalidade: Jon Jones vs. Tom Aspinall — isso vai acontecer algum dia?

Jon Jones e Tom Aspinall têm aumentado as coisas nas redes sociais ultimamente, com tiros sendo disparados de ambos os lados. Isso significa que estamos mais perto de conseguir essa luta de unificação do título dos pesos pesados ​​do UFC do que estávamos no começo deste ano?

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, dão uma olhada na semana que passou na rivalidade entre Jones e Aspinall e discutem Aspinall chamando Jones de campeão que “fugia de lutas” no começo da semana, a resposta NSFW de Jones aos seus comentários, Aspinall dando indiretas sobre os testes de drogas que Jones falhou no passado, Jones dizendo que ele daria uma surra em Aspinall em uma luta, quem está ganhando a briga até agora, o otimismo de Dana White de que ele pode vencer a luta, se Jones e Aspinall estarão pelo menos registrados até essa época no ano que vem, e muito mais.

