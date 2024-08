John Cena diz que filmar cenas de sexo ‘é o pior’

Há uma coisa John Cena odeia a indústria cinematográfica – e não são as longas horas ou as falas de memorização – a lenda da WWE ODEIA filmar cenas de sexo!

O 16 vezes campeão mundial dos pesos pesados ​​da WWE apareceu no “Clube Shay Shay“ podcast com Shannon Sharpeonde os caras falaram sobre tudo, desde sua lendária carreira no wrestling até como ele começou na indústria cinematográfica.