Joilton Lutterbach recebe suspensão de dois anos por teste antidoping reprovado

Joilton Lutterbach admitiu ter tomado drogas para melhorar o desempenho antes de conseguir uma oportunidade de última hora no UFC, e agora ele está lidando com as repercussões.

Na terça-feira, a Combat Sports Anti-Doping (CSAD) anunciou que Lutterbach aceitou uma sanção de 24 meses por violar a política antidoping do UFC. O teste foi administrado em 8 de junho, duas semanas antes de Lutterbach enfrentar Shara Magomedov no UFC Arábia Saudita.

Lutterbach testou positivo “para a presença de 3a-Hydroxy-2a-methyl-5a-androstan-17-one, um metabólito da drostanolona”, que é um esteroide anabolizante. O jogador de 31 anos foi informado do teste positivo em 20 de junho, enquanto estava no hotel anfitrião, dois dias antes do evento. De acordo com o comunicado, ele admitiu o “uso extensivo” da substância proibida antes de sua assinatura e, por não ter declarado o uso com antecedência, Lutterbach recebeu a penalidade mais forte.

Além disso, o contrato de Lutterbach com o UFC foi rescindido devido ao teste malsucedido, e Lutterbach admitiu isso — o que ele também fez nas redes sociais depois de ser retirado do card.

“Na verdade, usei juice há três meses e não tinha ideia de que assinaria com o UFC”, escreveu Lutterbach na época. “Eu poderia ter me escondido nas montanhas ou ido para a Tailândia para me esconder, como muitos fazem e não são testados, mas preferi correr o risco e acreditar que estava limpo e apto para lutar.”

Lutterbach poderá retornar em 23 de junho de 2026.