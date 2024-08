Jon Anik responde às críticas sobre sua decisão de Belal Muhammad em relação ao título no UFC 304

Jon Anik destaca seu desempenho no UFC 304 — principalmente sua decisão no evento principal.

Anik, que narrou o evento ao lado de Daniel Cormier e Michael Bisping em julho passado em Manchester, Inglaterra, recebeu algumas críticas por como ele chamou a luta pelo título dos meio-médios entre o novo campeão Belal Muhammad e Leon Edwards. A voz de longa data do UFC é parte do Podcast Anik & Florian grupo de shows, que inclui um programa apresentado por Muhammad e o irmão gêmeo de Anik, Jason. Consequentemente, uma amizade cresceu a partir do relacionamento.

Enquanto alguns fãs criticaram sua interpretação da luta, Anik voltou e assistiu novamente, e como alguém que busca a perfeição em todas as transmissões, ele ficou totalmente satisfeito com o som ao vivo.

“Tenho relacionamentos interpessoais em ambos os lados disso”, disse Anik ao MMA Fighting. “Na verdade, tenho uma relação mais próxima com Leon do que com Belal. Tim Simpson, [Leon’s] gerente, é um bom amigo meu, e historicamente, para mim, a ligação que, eu acho, mais ajudou minha carreira foi algo que se relaciona com Leon Edwards. Se você ouvir o Podcast Anik & Floriannosso show termina com Leon Edwards dizendo, ‘Head shot dead,’ certo? Então, há muito tecido conjuntivo e coisas interpessoais para mim em ambos os lados de todas essas lutas.

“Mas sim, eu senti que a ligação estava no fim da linha. … Agora, você pode imaginar todas as coisas diferentes que os comentaristas ouvem de fãs, lutadores, treinadores e chefes ao longo dos anos. Mas eu durmo bem à noite, mantenho essa ligação e mantenho Belal Muhammad como um amigo. Quando lançamos seu podcast com meu irmão gêmeo, quatro ou cinco anos atrás, seja lá o que for, ele tinha 18.000 seguidores no Instagram. Ele não era classificado. Nós acreditávamos nele em termos de ele ter uma presença nas redes sociais, e que ele poderia talvez se tornar um competidor, se não um atleta campeão. E você sabe de uma coisa? Nós apostamos no cara certo, e se eu me casasse pela segunda vez, ele poderia ser o padrinho de casamento.

“Então, não posso evitar que eu tenha amizades que desenvolvi neste esporte, mas você pode ter certeza de que não sou tão próximo de Belal quanto sou de Dominick Cruz, e uma vez que qualquer um desses caras chega ao túnel ou à zona de inspeção, a última coisa em que penso é em suas mães e seus irmãos e nas coisas interpessoais. Então, é o que é, vem com o território e as pessoas que não querem creditar esta vitória nesta divisão historicamente ótima de Belal Muhammad? Chore. Chore.”

Após a vitória de Muhammad, Anik deu uma pequena volta vitoriosa nas redes sociais, mas quando se trata da transmissão em si, e quando as luzes estão acesas, Anik é um profissional consumado que decide as lutas imediatamente, independentemente de quem esteja envolvido.

Agora que a poeira baixou em relação ao evento, Anik revelou como ele via o confronto no papel — e isso pode ser surpreendente para alguns.

“Eu não gostei dele na luta”, disse Anik. “Posso dizer isso agora? Isso parece objetivo? Eu ainda acredito que Leon Edwards é o confronto mais difícil para ele na divisão dos meio-médios, e Shavkat Rakhmonov, e Ian Machado Garry, e Sean Brady e outros estão bem ali — [and] esse foi um grande resultado para Sean Brady, que eu acho que é uma bala de canhão vindo por si só se ele conseguir passar por Gilbert ‘Durinho’ Burns — mas eu ainda acho que Leon é o confronto mais difícil para Belal. E mesmo que promocionalmente, eles não queiram ir na direção de uma trilogia e uma volta imediata daquela luta pelo título entre Belal Muhammed e Leon Edwards, eu tenho apetite por isso, e eu realmente acredito que Leon, se não, algum campeão de longo reinado provavelmente merece.

“Se Shavkat não estiver pronto, ou Usman não estiver pronto, ou outro cara em quem não estou pensando não estiver pronto, posso garantir que Leon encurtaria o campo de treinamento para — como ele diz — tentar colocar isso de volta no sangue.”