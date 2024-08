Jon Jones deixa insulto vulgar em vídeo de Tom Aspinall no Instagram

Jon Jones teve algumas palavras escolhidas em resposta a uma entrevista com Tom Aspinall, para dizer o mínimo.

Aspinall gravou uma entrevista atrevida com o SPORTbible, na qual ele não conseguiu evitar dar uma alfinetada em Jones quando a questão de quem é “o campeão da esquiva de luta?” foi lançada para ele. Os dois estiveram envolvidos em uma rivalidade pública acirrada durante a maior parte do ano passado, com Aspinall (o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC) acusando Jones de evitar uma luta com ele e, em vez disso, escolher defender seu título dos pesos pesados ​​contra o comparativamente inativo Stipe Miocic.

“Desviar de luta?” Aspinall disse. “Teria que ser Jon Jones, não é? Sabemos que ele está tentando lutar contra o ‘Velho Stipe’. Bem, ele vai lutar contra Stipe. Ele é o esquiva-luta por aqui.”

A ofensa não passou despercebida por Jones, que deixou um comentário vulgar nas respostas que depois foi apagado.

“Esse cara literalmente tem meu grande p*u preto na boca toda semana”, escreveu Jones. “Estou lisonjeado. Garanto absolutamente que ele não ganhará mais campeonatos mundiais do que eu. Isso é realmente tudo o que importa no final do dia.

“Houve muitos campeões, nenhum como eu. Durmo bem à noite.”

Jones conquistou um título vago dos pesos pesados ​​do UFC com uma vitória por finalização dominante sobre Ciryl Gane no UFC 285 em março de 2023. Antes de sua mudança para os pesos pesados, Jones reinou na divisão de 205 libras por mais de uma década, permanecendo invicto, com exceção de uma derrota por desqualificação para Matt Hamill. Ele conquistou o ouro dos meio-pesados ​​três vezes, tendo perdido um cinturão indiscutível por seu envolvimento em um atropelamento e fuga e um cinturão interino após falhar em um teste de drogas. Sua última corrida como campeão dos meio-pesados ​​terminou em 2020 em meio a uma disputa salarial com o UFC e uma subsequente mudança de divisão.

Ainda não se sabe quando a luta de Jones com Miocic será remarcada (os dois estavam previamente escalados para lutar no UFC 295), mas tudo indica que os lutadores finalmente se cruzarão em novembro.

No tempo desde a vitória de Jones sobre Gane, Aspinall ganhou um título interino dos pesos pesados ​​e o defendeu com sucesso. Ele derrotou Sergei Pavlovich para ganhar o cinturão vago no UFC 295 e então derrotou Curtis Blaydes por nocaute de 60 segundos no UFC 304 em julho passado.