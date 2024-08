Jon Jones provoca aposentadoria após luta com Stipe Miocic, Tom Aspinall responde

Jon Jones vai lutar contra Stipe Miocic, não importa o que aconteça.

Jones ganhou o título dos pesos pesados ​​do UFC ao finalizar Ciryl Gane no UFC 285 há 17 meses. Ele então foi escalado para defendê-lo contra Stipe Miocic no UFC 296 antes de sofrer uma lesão que o forçou a sair da luta. Desde então, Jones vem se recuperando, com a intenção de retornar contra Miocic no final deste ano, apesar do surgimento do campeão interino Tom Aspinall.

Compreensivelmente, Aspinall parece estar cada vez mais frustrado com a insistência de Jones em lutar contra Miocic, que tem 42 anos e não compete há mais de três anos, em vez de unificar seus títulos, até mesmo sugerindo no início desta semana que Jones “não há nenhuma chance na Terra” de Jones lutar contra ele. E Jones não está realmente fazendo muito para dissuadir essa noção, pois na terça-feira, ele foi às redes sociais com uma série de postagens sobre Aspinall, seu legado no esporte e sua firme determinação de lutar contra Miocic.

“Parece que Tom está exibindo aquele wrestling incrível do Reino Unido. Meu foco está em Stipe, ele realmente lutou na primeira divisão. Melhor peso pesado de todos os tempos até agora. Talvez Tom vá em frente e bata o recorde de Stipe um dia, agora estou focando em coisas de cabra.”

“Haha cara, vocês têm me implorado muito ultimamente. A divisão dos pesos pesados ​​é realmente tão chata sem mim?”

“O bonito de ser minha posição é que não sou definido por uma luta. A maioria de vocês cresceu me assistindo vencer.”

“Acho que recentemente surgiu um vídeo meu dizendo que, depois de Stipe, Francis era a única luta em que eu estava interessado. Esse vídeo foi gravado há mais de um ano. Foi gravado antes de eu me machucar, antes de um campeão interno ser coroado. Eu já tinha dito que não estava interessado em mais nenhum aleatório. Agora, magicamente, estou evitando uma luta que nunca foi negociada ou discutida em nenhuma mesa que importa. Kkkk, estou seguindo meus planos, Jon Jones não pula por ninguém. De quantos cinturões alguém precisa? Quantas vezes eu tenho que quebrar meu próprio recorde?”

“Há lutadores literalmente em todo o mundo que pensam no fundo da mente que podem derrotar Jon Jones. Não haverá estátuas de você. Vá e vença mais, faça seu nome maior, essa é a única maneira de fazer isso.”

“Tenho 37 anos agora, já chutei a bunda de todo mundo. Meu trabalho é terminar forte e fazer um filme incrível. Vá se juntar a Tom Brady, Floyd Mayweather e todos os outros caras durões aposentados.”

“É bom saber que na saída seu esporte estava literalmente implorando para você continuar. Nunca se sabe, talvez o UFC me ofereça um acordo que eu não possa recusar.”

“Interessante, do meu ponto de vista parece uma maneira incrível de terminar este bom trabalho que comecei há tanto tempo.”

Enquanto tudo isso acontecia, Aspinall também estava postando uma esquete em seu Instagram zombando de Jones por ter evitado a luta com ele.

“Onde você está, Jon Jones? É hora de se aposentar?”

Aspinall também respondeu diretamente aos comentários de Jones, interpretando-os claramente como se Jones estivesse dizendo que se aposentaria após a luta contra Miocic e criticando Jones por insistir em lutar contra Miocic.

“Será que foi esse vídeo ou minha luta que o aposentou? Por favor, certifique-se de me passar o cinturão na saída do octógono se você derrotar Biden.”

Embora nenhuma data oficial tenha sido definida, acredita-se que Jones enfrentará Miocic no UFC 309 no Madison Square Garden.