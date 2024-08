Jon Jones responde ao último tiro de Tom Aspinall, confiante de que ele ainda iria ‘chutar sua bunda’

A rivalidade entre Jon Jones e Tom Aspinall está se tornando uma das melhores do MMA.

O campeão peso-pesado do UFC soltou uma enxurrada de tuítes na manhã de sexta-feira enquanto respondia a trolls e fãs nas redes sociais. Foi desencadeado por Aspinall respondendo à resposta vulgar de Jones no Instagram, questionando o legado de Jones por causa de seu passado conturbado com o uso de PED.

Isso fez com que Jones respondesse a essas perguntas legadas diretamente no X.

“É, trabalhei duro para provar minha inocência”, escreveu Jones em uma resposta a um usuário do Twitter. “Agora os picogramas são legais em nosso esporte. Honestamente, nada disso vai importar daqui a alguns anos, quando eu estiver pagando a mensalidade dos meus filhos. Vocês ainda estão rindo do que aconteceu no escritório, eu estou lá fora em um carrinho de golfe.”

Jones tem um longo histórico com testes de drogas reprovados, mais notavelmente por seus testes reprovados em torno do UFC 200 em julho de 2016, o que resultou em sua remoção do card apenas alguns dias antes. Naquele incidente, Jones testou positivo para duas substâncias proibidas que ele argumentou com sucesso que ingeriu por meio de um produto contaminado.

Um ano depois, no UFC 214, Jones testou positivo para turinabol, que ele novamente argumentou ser o resultado de um produto contaminado. Ele então testou positivo para os mesmos metabólitos antes do UFC 232, mas os médicos consideraram que isso era o resultado de um “efeito pulsante” de longo prazo do metabólito, e não um incidente separado. Em 2019, a USADA então estabeleceu novos níveis de limite para certos medicamentos, que Jones argumentou que “o exonera” de seus problemas anteriores com testes.

Jones então respondeu às perguntas afirmando que ele está evitando um confronto com o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Aspinall, provavelmente enfrentando Stipe Miocic no UFC 309.

Mano, com certeza. Estou quase em forma para lutar e estou pesando 245 agora. Ele provavelmente vai cortar peso para chegar ao peso pesado. Na noite em que lutamos, ele provavelmente pesaria uns sólidos 25 quilos a mais que eu, sete anos mais novo, e eu ainda iria acabar com ele como fiz com todo mundo. Vocês podem ir em frente e acreditar no hype, eu vou continuar fazendo o que sempre fiz, vencer

Talvez eu deixe vocês com bolas azuis, mas meu legado ficará ótimo. Eu trabalhei muito neste jogo. Há pessoas ao redor do mundo que me assistem lutar desde que se lembram. Ele teria que continuar e ganhar uns 10 campeonatos pelo menos para que isso acontecesse. O trabalho que eu coloquei, esse corpo de trabalho não será tocado tão cedo.

Aspinall certamente não perderá a chance de responder nos próximos dias.

Jed Meshew contribuiu para esta reportagem.