Jonathan Taylor, do Colts, está saudável e motivado

WESTFIELD, Indiana — Você pode esperar que seja necessário um feito considerável para impressionar um dos principais corredores da história da NFL.

E Frank Gore concordaria.

O ex-jogador da NFL, terceiro na lista de todos os tempos de corrida da liga, recebeu um grupo de jovens running backs no sul da Flórida durante a offseason. Eles vieram ver em primeira mão como Gore preparou seu corpo para suportar 16 temporadas em uma das posições mais punitivas do jogo.

Mas, ao final das semanas de treinos, parece que a maior impressão não foi deixada por Gore, mas sim pelo running back do Indianapolis Colts, Jonathan Taylor.

“Cara!” Gore disse à ESPN esta semana. “Treinar com [Taylor]você pode ver. Ele ficou ainda melhor. JT é construído diferente, cara.”

A abordagem implacável de Taylor ao seu trabalho e sua maestria em coisas como os exercícios de footwork que o grupo realizou deixaram Gore espantado. Isso levou a uma previsão muito ousada de que ele não dá levianamente.

“Se ele permanecer saudável, não ficarei surpreso se ele chegar aos 2.000 [yards]”, disse Gore. “Com sua habilidade e com a maneira como ele se move, é uma loucura. Eu já sabia que ele era rápido. Mas o que eu gosto é como ele se move em espaços pequenos, cara. Eu não achava que ele tinha isso.”

Um ano depois de Taylor passar o training camp envolvido em um impasse contratual com os Colts que incluía uma demanda de troca e trocas feias, as coisas não poderiam ser mais diferentes. Taylor assinou uma extensão de contrato de US$ 42 milhões no outono passado e agora, de acordo com Gore, treinadores e companheiros de equipe dos Colts, ele parece preparado para uma grande temporada.

E esses treinos de offseason com Gore estão entre os motivos pelos quais Taylor está em ótimas condições e pensando grande sobre 2024. Ele acredita que suas lesões ficaram para trás e vê um retorno aos números chamativos que registrou em 2021, quando estabeleceu recordes da franquia com 1.811 jardas e 18 touchdowns — números impressionantes para um time que pode reivindicar três running backs do Hall da Fama em sua era em Indianápolis.

“É por isso que trabalho do jeito que trabalho, porque realmente, quando estou saudável [I produce]”, disse Taylor esta semana após um treino quente no meio da tarde para o qual as sessões do sul da Flórida o prepararam. “Meu ano de novato, saudável. E eu tive um ano muito bom. Segundo ano, saudável. Tive um ano muito bom.

Jonathan Taylor está saudável e sorridente durante o treinamento, o que é uma grande diferença em relação ao ano passado, quando ele estava insatisfeito com seu contrato e retornando de uma lesão. Foto AP/Darron Cummings

“Eu sei o que posso fazer quando estou saudável.”

Talyor correu para impressionantes 2.980 jardas e 29 touchdowns em suas duas primeiras temporadas, mais do que qualquer jogador naquele período. Mas em uma liga que avança rápido, isso foi praticamente eras atrás. As últimas duas temporadas foram boas, mas dificilmente ótimas para Taylor, lembrado tanto pelo tempo que passou na lateral quanto por suas realizações em campo.

Taylor perdeu 13 de 34 jogos possíveis entre 2022 e 2023. Ele não chegou nem perto de 1.000 jardas corridas em nenhuma das temporadas e tem apenas um único jogo de 100 jardas corridas em suas últimas 14 disputas. Ele ainda tem apenas 25, mas não há tempo a perder.

Então, com sua saúde intacta nesta offseason, Taylor priorizou sua preparação.

Os treinos em grupo incluíam Taylor, Gore, o filho de Gore (e novato do Buffalo Bills) Frank Gore Jr., o running back do Colts Evan Hull, o novato do San Francisco 49ers Isaac Guerendo e o back da University of Miami Damien Martinez. Os treinos eram difíceis. Ao fazer vários circuitos, eles não descansavam mais do que 90 segundos para manter a frequência cardíaca elevada, disse Taylor.

“Em um jogo, você pode estar indo para um drive de 13, 14 jogadas”, ele disse. “A defesa pode ter um turnover e agora você está de volta ao campo. A frequência cardíaca está alta novamente. Então, você consegue lutar contra isso no calor do sul da Flórida?”

Taylor provou que podia. E ao fazer isso, ele estabeleceu um alto padrão para seus colegas.

“JT foi, na verdade, quem deu bons exemplos para os jovens pela forma como trabalhou”, disse Gore.

Disse Taylor: “Frank estava fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos: trenós, corrida, sprints. Mas não era [about] perguntando a ele sobre como ele tocava e o que ele fazia. Era realmente só observá-lo pessoalmente. Essa foi a parte mais legal.

“Porque muitas vezes você fala com alguns desses grandes de todos os tempos e eles te contam o que fizeram. Mas poder estar lá pessoalmente e realmente ver, eu fico tipo, ‘OK, se você está fazendo isso agora, eu só posso imaginar como você estava trabalhando naquela época [as a player].’ Isso te inspira. Você vê o que é preciso para ser ótimo.”

Agora, os frutos dessa preparação são evidentes em campo. Taylor tem sido uma das estrelas deste training camp, e os Colts acreditam que estão vendo uma versão diferente de Taylor do que viram recentemente.

“JT parece fenomenal aqui”, disse o coordenador ofensivo Jim Bob Cooter. “Ele está correndo, está se movendo, tem ótima energia, animado… Acho que ele está em uma ótima posição.”

Não é só que as lesões estão por trás de Taylor. A controvérsia também. Taylor ainda não vai se aprofundar muito no passado, talvez compreensível dado o rancor que persistiu de julho de 2023 a outubro, quando Taylor e os Colts finalmente chegaram a um acordo sobre a extensão. Mas ele afirma que nunca quis deixar Indianápolis, apesar da demanda de troca. Ainda assim, sair estava na mesa em um ponto. Os Colts, de acordo com várias fontes, permitiram brevemente que Taylor e seu agente explorassem opções de troca.

No final das contas, a situação terminou da maneira que Taylor esperava: com ele permanecendo no time que o convocou em 2020. Sua conexão com os Colts agora parece mais forte, ele disse.

“Os caras neste prédio me conhecem”, disse Taylor. “Eles sabem como eu trabalho, eles sabem como eu os protejo toda vez que entro em campo. Então, foi um grande impulso e uma grande vantagem para mim porque eu simplesmente tenho essa confiança nos meus companheiros de equipe e eles têm essa confiança em mim.”

Entre esses companheiros de equipe: o quarterback Anthony Richardson. O início tardio de Taylor na temporada passada significou que Taylor e Richardson jogaram apenas dois snaps juntos durante a temporada de estreia de Richardson. A estreia de Taylor na Semana 5 contra o Tennessee Titans aconteceu no mesmo jogo em que Richardson sofreu uma lesão no ombro que encerrou a temporada.

Com Richardson de volta à escalação, os Colts agora têm dois corredores prolíficos no mesmo backfield. Isso apresenta aos defensores decisões difíceis.

“Não vou mentir, às vezes você tem que adivinhar”, disse o linebacker Zaire Franklin sobre defender a dupla. “Às vezes você adivinha errado, mas é difícil. Eu sei que estar em uma situação de contato total ao vivo, ter que respeitar as pernas de Anthony e então derrubar JT no espaço é mais fácil falar do que fazer.”

Da mesma forma, não houve nada fácil nos treinos de offseason de Taylor. E se essas sessões extenuantes tiverem o efeito pretendido, talvez Taylor possa fazer a previsão ousada de Gore parecer um pouco menos audaciosa.