Jordan Addison, do Vikings, é acusado de dirigir sob efeito de álcool e tem audiência em 7 de outubro

O recebedor do Minnesota Vikings, Jordan Addison, foi designado para uma audiência de acusação e confissão em 7 de outubro no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, decorrente de sua citação no mês passado por suspeita de dirigir sob influência de álcool, de acordo com registros judiciais.

Addison foi acusado de dois delitos — dirigir sob influência de álcool e dirigir com 0,08% de teor alcoólico no sangue — depois que um policial de West Los Angeles o encontrou dormindo ao volante de um Rolls Royce branco que estava bloqueando uma faixa da I-105 sentido oeste perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ele foi citado às 23h36 PT e liberado à 1h36

Falando com repórteres quando chegou ao campo de treinamento no mês passado, Addison disse que estava em um “lugar escuro”, mas acrescentou: “O que quer que esteja lá fora para mim, o que quer que venha com isso, eu assumirei tudo. Sinto que tudo o que acontece no meu caminho é para acontecer ou é merecido.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Addison pode enfrentar uma suspensão da NFL assim que os procedimentos legais forem concluídos. Em relação às violações da lei envolvendo álcool, a política e o programa da liga sobre substâncias de abuso dizem: “Na ausência de circunstâncias agravantes, a disciplina para uma primeira infração será uma suspensão sem pagamento de três jogos regulares ou pós-temporada.”

O incidente em Los Angeles ocorreu quase exatamente um ano depois que Addison foi citado por dirigir a 140 milhas por hora em uma rodovia em Minnesota. Ele posteriormente concordou em se declarar culpado de uma acusação de excesso de velocidade, com uma acusação de direção imprudente rejeitada, e pagou $ 686 em multas.

Questionado no mês passado se ele acha que tem um problema que precisa ser resolvido longe do futebol, Addison disse: “Vou continuar aprendendo. Estou dizendo que é tudo o que posso fazer, é aprender com meus erros e seguir em frente. É isso que é.”