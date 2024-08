Jordan Chiles sobe da terceira para a quinta posição após decisão

A Federação Internacional de Ginástica restaurou a ginasta romena Ana Barbosu ao terceiro lugar na final do solo feminino das Olimpíadas de Paris no sábado, potencialmente forçando a ginasta americana Jordan Chiles a devolver o bronze que conquistou na prova.

Não está claro se Chiles será compelido a devolver a medalha. A federação, conhecida como FIG, disse que, embora tenha restaurado a ordem inicial de chegada — com Barbosu em terceiro, a companheira de equipe romena Sabrina Maneca-Voinea em quarto e Chiles em quinto na final de segunda-feira — a distribuição de medalhas ficou a cargo do Comitê Olímpico Internacional.

O COI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A FIG tomou a decisão pouco depois de o Tribunal Arbitral do Esporte anular um recurso da técnica da equipe dos EUA, Cecile Landi, durante a competição que levou Chiles ao pódio.

O CAS decidiu no sábado que o apelo no plenário na segunda-feira por Cecile Landi para ter 0,1 adicionado à pontuação de Chiles veio fora da janela de 1 minuto permitida pela FIG. O comitê ad hoc escreveu que o apelo de Landi veio 1 minuto e 4 segundos após a pontuação ter sido publicada.

O CAS escreveu que a ordem de chegada inicial deveria ser restaurada, com Barbosu em terceiro, Maneca-Voinea em quarto e Chiles em quinto. A organização acrescentou que a FIG deveria determinar a classificação final “de acordo com a decisão acima”, mas deixou para a FIG decidir quem ficaria com a medalha atrás da vencedora de ouro Rebeca Andrade do Brasil e da medalhista de prata Simone Biles dos EUA.

A porta-voz da FIG, Meike Behrensen, disse em um e-mail à Associated Press que “a realocação de medalhas é responsabilidade do COI”.

?

Nas Olimpíadas, o órgão dirigente de cada esporte administra a competição e decide os resultados. O COI normalmente aceita esse resultado — uma vez que os recursos ao CAS são concluídos — e concede formalmente as medalhas. Não está claro se o COI ou a FIG pediriam que Chiles devolvesse sua medalha. A ginasta já está de volta aos Estados Unidos.

O Comitê Olímpico Romeno pediu que três medalhas de bronze fossem concedidas. O primeiro-ministro romeno Marcel Ciolacu reagiu à decisão dizendo que “a justiça foi feita” e que “no final, a verdade prevaleceu”.

Escolhas do editor

1 Relacionado

A decisão acrescenta outra camada ao que tem sido alguns dias difíceis para todos os três atletas. A lenda da ginástica romena e campeã olímpica de 1976, Nadia Comaneci, temeu pela saúde mental de Barbosu por causa da sequência angustiante em que ela passou de medalhista de bronze para quarta colocada.

“Não acredito que brincamos com a saúde mental e as emoções dos atletas desse jeito… vamos protegê-los”, postou Comaneci nas redes sociais no início da semana.

Comaneci, ao mesmo tempo, criticou os juízes pela forma como pontuaram a rotina de Maneca-Voinea — a ginasta foi penalizada com 0,1 ponto por sair dos limites, mas replays virais mostraram que ela ficou dentro dos limites por pouco. Comaneci pediu ao Comitê Olímpico Romeno que protestasse, o que ele fez, mas o CAS negou o apelo.

Antes da decisão final ser anunciada, Chiles postou em seu Instagram no sábado dizendo que estava com o coração partido e que estava “aproveitando esse tempo e me afastando das redes sociais para cuidar da minha saúde mental, obrigada”.

A companheira de equipe de Chiles, Suni Lee, também reagiu à situação em uma história no Instagram, escrevendo: “toda essa conversa sobre o atleta, e os juízes?? completamente inaceitável. Isso é horrível e estou arrasada por Jordan. … você tem todas as minhas flores e SEMPRE será um campeão olímpico.”

Barbosu e Maneca-Voinea ficaram inicialmente fora das medalhas na final do solo de segunda-feira após terminarem com pontuações iguais de 13.700. Barbosu pensou que havia conquistado o bronze sobre Maneca-Voinea por meio de um desempate — uma pontuação de execução mais alta — e começou a comemorar com uma bandeira romena.

Chiles foi a última atleta a competir e inicialmente recebeu uma pontuação de 13.666 que a colocou em quinto lugar, atrás de Maneca-Voinea. Landi pediu uma investigação sobre a pontuação de Chiles, dizendo após a cerimônia de premiação que não havia nada a perder.

Os juízes aceitaram o recurso, ultrapassando Chiles, Barbosu e Maneca-Voinea, na disputa pelo último lugar no pódio.

A Romênia também apelou ao CAS para que 0,1 fosse adicionado à pontuação de Maneca-Voinea porque ela foi chamada incorretamente por sair dos limites durante sua rotina. O CAS negou o apelo no sábado.

A USA Gymnastics disse em um comunicado que está “devastada” com a decisão.

“A investigação sobre o valor de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi registrada de boa-fé e, acreditamos, de acordo com as regras da FIG para garantir uma pontuação precisa”, escreveu a organização.

Chiles, 23, virou alvo nas redes sociais após a troca tardia, com críticos pedindo que ela devolvesse a medalha ou fazendo comentários racistas. Chiles postou no X no começo desta semana que “é engraçado como as pessoas nunca conseguem ficar felizes por alguém”.

Barbosu fez questão de deixar claro, depois de retornar para a Romênia, que não teve problemas com Chiles.

“Eu só quero que todos sejam justos. Não queremos começar a escolher outros atletas de qualquer nacionalidade”, disse Barbosu aos repórteres. “Nós, como atletas, não merecemos algo assim. Queremos apenas ter o melhor desempenho possível e ser recompensados ​​com base em nosso desempenho. Os problemas estão com os juízes, com seus cálculos e decisões.”

A mãe de Chiles, Gina Chiles, criticou os críticos em uma publicação, escrevendo que estava “cansada” dos comentários depreciativos feitos a Jordan.

“Minha filha é uma atleta olímpica altamente condecorada, com o maior coração e um nível de espírito esportivo inigualável”, postou Gina Chiles. “E ela está sendo chamada de coisas nojentas.”

A incerteza tinge o que havia sido um lindo momento no pódio, quando Jordan Chiles e Biles se ajoelharam para homenagear Andrade após a estrela brasileira ganhar sua quarta medalha em Paris.

“Foi a coisa certa a fazer”, disse Biles sobre um momento que logo se tornou viral, com até o próprio Louvre sugerindo que poderia ser digno de um lugar em algum lugar nas proximidades da Mona Lisa.

Essa lembrança agora carrega um posfácio complicado e emocional.

Informações de Alyssa Roenigk, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.