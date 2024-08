Jordan Love joga 3 snaps, mas não jogará na próxima exibição dos Packers

Matt LaFleur tinha uma visão para Jordan Love e o resto dos titulares do Green Bay Packers antes da abertura da pré-temporada no sábado contra o Cleveland Browns.

“Ir lá e marcar em uma jogada e tirar a bola em uma jogada na defesa”, disse LaFleur antes do jogo. “Você quer que eles vão lá e compitam, executem, tenham uma operação limpa e então os tirem.”

Love, em sua primeira ação no jogo desde que assinou sua extensão de contrato de quatro anos e US$ 220 milhões, uma semana após o início do treinamento, quase conseguiu.

Em seu terceiro snap, Love acertou o recebedor do segundo ano Dontayvion Wicks em um passe para touchdown de 65 jardas. E com isso, Love estava acabado.

E ele pode estar pronto até a abertura da temporada regular em 6 de setembro contra o Philadelphia Eagles no Brasil. LaFleur disse após a vitória de sábado por 23-10 que Love e a maioria dos titulares ofensivos ficarão de fora do jogo de pré-temporada nº 2 em Denver no próximo domingo porque eles terão o trabalho necessário no treino conjunto de sexta-feira com os Broncos.

“Porque temos a prática competitiva contra os Broncos, use isso como seus representantes de jogo e deixe os outros caras jogarem a maior parte naquele segundo jogo da pré-temporada”, disse LaFleur. “Então, vamos reavaliar para o terceiro.”

Love jogou em todos os três jogos da pré-temporada em agosto passado, em preparação para sua primeira temporada como titular em tempo integral, mas antes do ano passado, LaFleur nunca enfrentou Aaron Rodgers na pré-temporada.

“Acho que poderíamos entrar nisso e simplesmente começar a temporada”, disse Love sobre a possibilidade de não jogar mais na pré-temporada.

Jordan Love não jogará em Denver no próximo domingo porque os Packers usarão o treino conjunto de sexta-feira com os Broncos como “representantes de jogo” para a maioria dos titulares. Scott Galvin-USA TODAY Esportes

“Mas acho que talvez conseguir mais alguns snaps aqui na pré-temporada seria legal. Só conseguimos três jogadas hoje à noite, então só de poder voltar lá, entrar naquele modo, foi legal entrar no jogo hoje. Mas acho que conseguir um drive mais longo, fazer mais algumas jogadas pode ser legal.”

Entre os titulares regulares ou potenciais que não jogaram contra os Browns estavam o right tackle Zach Tom, que está em um retorno limitado de uma lesão no peitoral, a escolha de primeira rodada Jordan Morgan (ombro) e o cornerback Jaire Alexander (motivos pessoais).

O quarterback reserva Sean Clifford liderou as cinco posses de bola seguintes após Love ter saído e liderou três campanhas de pontuação (um touchdown e dois field goals) para completar 10 de 19 passes para 111 jardas.

Os Packers saíram do jogo relativamente saudáveis. A única lesão no jogo anunciada pelo time foi a do running back novato MarShawn Lloyd (posterior da coxa).