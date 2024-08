Jordan Spieth perderá o resto da temporada e fará cirurgia no pulso

MEMPHIS, Tennessee — Jordan Spieth encerrou sua temporada no domingo após um evento dos playoffs da FedEx Cup e já estava planejando uma cirurgia no pulso esquerdo, o que o incomodou nos últimos 16 meses.

“Preciso operar o mais rápido possível e depois vou passar pelo processo do que devo fazer a partir daí”, disse Spieth depois de terminar com um duplo bogey — como Spieth costumava fazer, ele fez uma tacada de 30 pés para evitar que piorasse — e um 74.

O problema é uma bainha rasgada em seu pulso esquerdo que mantém o tendão no lugar. Ocorreu pela primeira vez uma semana antes do Campeonato PGA de 2023, e Spieth tentou vários tratamentos para evitar a cirurgia. Mas nunca melhorou, e ele nunca conseguiu prever o quanto isso o afetaria.

Spieth disse que conversou com várias pessoas e que a recuperação é de aproximadamente três meses, com fisioterapia começando após a sexta semana. Ele não chegou perto de terminar entre os 50 melhores na FedEx Cup para avançar, então ele tem tempo a seu favor.

“Se eu não tiver um motivo para tentar voltar correndo — o que não é o caso — provavelmente irei o mais devagar que puder”, disse ele.

Esta foi a segunda vez que Spieth não conseguiu avançar da primeira rodada da pós-temporada. Ele estava em 100º na temporada de 2020, quando os 125 melhores se classificaram. Agora, apenas os 70 melhores chegam à pós-temporada e Spieth estava em 63º, precisando de um top 10 para avançar. Ele empatou em 68º.

Spieth começou a temporada de 2023 com cinco resultados entre os seis primeiros antes de machucar o pulso e ter que desistir do Byron Nelson. Ele teve apenas quatro resultados entre os seis primeiros desde então, junto com o sexto lugar contra um campo de 20 homens no Hero World Challenge nas Bahamas.

Ele era o número 10 do mundo na época da lesão. Spieth estava em 43º indo para o St. Jude Championship. Ele não conseguiu passar o corte oito vezes neste ano em 21 torneios.

“Eu continuei tentando não dar desculpas para mim mesmo porque não doía quando eu estava balançando”, disse Spieth. “Mas não parece coincidência com base na quantidade de tempo, e realmente os resultados são exatamente os mesmos a cada semana. Então estou muito esperançoso.”

“Acho que há alguma clareza em fazer isso”, disse ele. “Também há alguma incerteza, então é um pouco assustador. Mas também, se eu puder aprender a encontrar alguma paciência – o que não sou muito bom em fazer – então acho que posso voltar mais forte.”

Spieth disse que esse foi o ano mais frustrante que ele já enfrentou.

“Coloquei muita coisa na minha cabeça e também passei por algumas circunstâncias infelizes”, disse ele.

Spieth concordou em se juntar ao conselho do PGA Tour quando Rory McIlroy renunciou abruptamente em novembro passado, bem na época em que o tour trouxe o Strategic Sports Group como um investidor na PGA Tour Enterprises comercial enquanto tentava garantir um investimento dos patrocinadores sauditas do LIV Golf. Em Pebble Beach este ano, ele jogou uma rodada de treino usando fones de ouvido para poder participar de uma teleconferência.

Ainda mais frustrante foi ter um bom ano dirigindo – ele ficou em 13º na categoria estatística chave do tee. Spieth disse que isso poderia ser explicado.

“Qualquer coisa que atingisse o solo não era um bom cenário para mim este ano”, disse ele.

Ele se recusou a dizer quando faria a cirurgia, e ele tem tempo disponível. Ele não é elegível para o The Sentry em Kapalua no início de 2025. Spieth disse que dependendo da recuperação, ele pode pedir uma isenção para o Hero World Challenge no início de dezembro nas Bahamas.

Caso contrário, ele não tem planos definidos.

“Além de duas crianças menores de 3 anos, o que torna tudo bem mais difícil com um braço só”, disse ele.