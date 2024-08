Jordi Alba inspira Inter Miami para vaga nas oitavas de final da Copa da Liga

O técnico do Inter Miami CF, Gerardo Martino, elogiou Jordi Alba por suas quatro assistências recordes na vitória por 4 a 3 sobre o Toronto FC nas oitavas de final da Copa da Liga, rotulando o jogador como “número 10 que joga como lateral-esquerdo”.

Alba deu assistências em todos os gols de Miami no Chase Stadium, levando os atuais campeões às oitavas de final da competição.

“Eu disse isso, acho que há dois jogos, um camisa 10 que joga como lateral-esquerdo, então temos um ótimo assistente daquele lado”, disse Martino com um sorriso.

Apesar do triunfo, os Herons lutaram defensivamente dentro de sua própria área de penalidade. Miami cedeu dois pênaltis para Toronto no primeiro tempo e Hector Martinez recebeu um cartão vermelho por um desafio dentro da área para dar aos visitantes uma vantagem de um homem na maior parte do jogo.

“Isso era novo no time, ou seja, a marcação imprudente dentro da área me pareceu algo que eu não tinha visto muito bem”, disse Martino. “Nós cometemos erros muitas vezes, mas raramente fizemos isso antes de sermos imprudentes dentro da área e hoje fomos imprudentes.

Jordi Alba dribla entre dois defensores durante a vitória do Miami sobre o Toronto na Copa da Liga. Imagens do USA Today

“Eu até acho que mesmo [Hector’s] movimento tem um grau de imprudência. Eu tive um treinador que sempre nos disse para nunca cobrar um pênalti porque sempre temos o goleiro na nossa frente e o atacante pode cometer um erro.

“Parece-me que hoje cometemos erros muito específicos e, acima de tudo, fomos imprudentes.”

Os Herons agora se prepararão para enfrentar o Columbus Crew ou o Sporting Kansas City na próxima rodada do torneio. Apesar do adversário, Miami está definido para jogar fora de casa com o Sporting KC e o Crew classificados mais alto na classificação do torneio devido aos pontos acumulados da temporada regular da MLS de 2023.

Miami, que ainda está jogando sem o lesionado Lionel Messi, jogará sua partida das oitavas de final na segunda-feira, 12 de agosto. A situação de Messi para essa partida não está clara.

A derrota do Toronto FC elimina o time da Copa da Liga deste ano, e o time de John Herdman agora pode voltar seu foco para a atual campanha da MLS.

Herdman também acrescentou que Federico Bernardeschi terá que tirar um tempo de folga após sofrer uma lesão no tornozelo durante o jogo.

O ex-jogador da seleção italiana torceu o tornozelo durante o aquecimento pré-jogo, mas insistiu em jogar antes de sair aos 18 minutos do jogo.