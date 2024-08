José Mourinho: Fenerbahçe mais adequado à Liga Europa

O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, disse que a Liga Europa está “mais adaptada ao nosso nível” depois que os gigantes turcos ficaram de fora da Liga dos Campeões na temporada 2024-25.

O time de Mourinho empatou por 1 a 1 na prorrogação com o Lille na terça-feira e foi eliminado na terceira fase classificatória da principal competição continental da Europa, perdendo por 3 a 2 no placar agregado.

“Sou experiente e realista o suficiente para dizer que na Champions League não teríamos chance de chegar às últimas fases da competição”, disse Mourinho após o jogo. “Na Europa League teremos chances porque jogaremos contra times do nosso nível.

“Seria ótimo jogar na Champions League, mas nunca teríamos chance de ir longe na competição. A Europa League é mais adaptada ao nosso nível.

“Nós perdemos financeiramente porque a Champions League é um impulso importante para o clube e perdemos a chance de jogar contra o maior time do mundo. Mas nunca ganharíamos a Champions League, nunca chegaríamos à final da Champions League. Poderíamos vencer um ou dois grandes times… Podemos fazer uma grande Europa League, mas somente se, só posso dizer se.”

Mourinho, que venceu a Liga dos Campeões pelo FC Porto e pela Inter de Milão, já enfatizou que sua prioridade nesta temporada é acabar com a seca de 10 anos do Fenerbahçe sem títulos da Super Lig.

José Mourinho disse em entrevista coletiva que o Fenerbahçe tinha mais chances de sucesso na Liga Europa. Cemal Yurtas/Anadolu via Getty Images

Mourinho, que assinou um contrato de dois anos com o Fenerbahçe em junho, seis meses após ser demitido pela Roma, sabe que competir em todas as frentes será mais difícil, considerando as novas competições europeias reformuladas.

“Eu nem sei por que a Liga Europa vai ser assim”, disse o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United. “O mesmo que a Champions League [League]Não sei o motivo. Temos que nos adaptar a algo novo para todos.

“É um acúmulo de partidas até dezembro, não seis [games] mas oito. Então, basicamente, estamos jogando toda semana no meio da semana. É uma competição um pouco estranha. Jogamos oito partidas, quatro em casa, quatro fora, contra alguns oponentes que só jogam em casa, contra outros oponentes que só jogam fora.

“É estranho, mas é o que é. O dinheiro toma decisões e temos que nos adaptar a ele. Espero que nossos rivais na Super Lig enfrentem a mesma situação. Mas não vai ser fácil. Temos um bom elenco e tentaremos manter o time fresco. Quero injetar ambição no time para que ele se saia bem.”